스포츠조선

99kg 나갔던 강남, ♥이상화 몰래 또 폭주..'라면·마요네즈' 폭풍 흡입

기사입력 2025-09-21 06:11


99kg 나갔던 강남, ♥이상화 몰래 또 폭주..'라면·마요네즈' 폭풍 …

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 강남이 아내 이상화 몰래 음식을 폭풍 흡입하며 폭주했다.

20일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'의 방송 말미에는 강남과 그의 어머니가 출연하는 예고편이 공개됐다.

강남의 매니저는 "이상화 씨가 식단 등 강남의 관리를 많이 해준다"고 전했다.

그런데 이상화가 사라지자 강남은 바로 먹방을 펼쳤다. 라면을 2개 끓이는가하면 마요네즈를 듬뿍 찍어 먹어 놀라움을 자아냈다. 이를 지켜보던 패널들은 "바로 등짝 맞겠다. 이상화 씨가 우리에게 전화오는 거 아니냐"고 걱정했다.

강남의 매니저는 "이상화 씨 안계실때 일탈을 하는데, 그것 마저도 이상화 씨는 아신다"고 밝혔다.


99kg 나갔던 강남, ♥이상화 몰래 또 폭주..'라면·마요네즈' 폭풍 …
앞서 이상화는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연했을 당시 강남의 체중에 예민한 이유를 밝힌 바 있다.

이상화는 "강남이 먹는 거에 대해 예민하게 생각하는 이유가 뭔가"라는 신동엽의 질문에 "강남은 원체 잘생긴 외모다. 잘생긴 사람이기 때문에 살이 찌면 본 모습이 없어진다. 그러니까 살이 찌면 안타까운 거다. 저 같으면 이렇게 생겼으면 관리라도 많이 하겠다 싶은 것이다. 지금은 조금 살이 빠진 건데 제 주변 사람도 '강남 씨 잘생겼더라' 이렇게 얘기하시는 분들이 굉장히 많다"라고 답했다.

이에 강남은 "근데 나는 잘생긴 거로는 돈을 못 번다. 차은우 같은 사람들이 잘 생겨서 돈 버는 거지"라고 반박하며 "원래는 제가 몸무게가 99kg였는데 지금 72kg다. (몸무게) 변화 폭이 심하다"고 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

3.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

4.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

5.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"

2.

'재혼' 김병만, 로맨틱한 한강 결혼식 현장 포착 "두 자녀가 화동" ('조선의사랑꾼')

3.

여진구, 109kg 강호동보다 커진 이유 밝혔다 "3시간씩 헬스, 근육 잘 붙는 편"

4.

고현정, 남다른 아이 사랑…부산行 기차서 '꿀미소 폭발'

5.

제이쓴, 홍현희♥ 무시한 안정환에 정색 "우리 현희한테 왜 그래요" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"

2.

'역대 최다 관중 자축쇼' 화이트 10승 → 이율예 스리런 SSG, 3위는 못내준다[인천 리뷰]

3.

'눈물의 이적 불발' 오현규, 헹크 복귀 후 2경기 연속 득점도 불발…440억 날린 팀 멘붕, 선수도 멘붕

4.

[공식발표] 홍명보호 웃을 수도 없는, 울 수도 없는 이상한 소식...네이마르 또또또 부상, 10월 방한 불발

5.

결승전 싱겁게 끝났다. 대한항공, 통산 6회 우승! → OK저축 3-0 셧아웃

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.