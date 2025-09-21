스포츠조선

라이브 방송서 "악" 비명소리…'학대의혹' 걸그룹 입 열었다 "건물 밖 소음"[SC이슈]

기사입력 2025-09-21 08:07


라이브 방송서 "악" 비명소리…'학대의혹' 걸그룹 입 열었다 "건물 밖 …

[스포츠조선 백지은 기자] 걸그룹 리센느가 학대 의혹에 휘말렸다.

멤버 메이는 최근 라이브 방송을 진행, 팬들과의 소통에 나섰다. 그런데 방송 중 남성의 고성과 "악" 하는 여성의 비명 소리가 들렸다. 메이는 "옆방에 리센느가 있는데…. 리센느가 놀고 있나보다"라고 덤덤한 반응을 보였지만, 네티즌들은 '도와달라고 라이브를 켠 건가' '비명소리가 심각하다' '혹시 학대받는 거 아니냐'며 의혹을 제기했다.

이에 메이가 직접 해명에 나섰다. 그는 16일 팬 커뮤니티에 "이곳저곳에서 얘기가 많이 와전되고 있는 것 같아 바로 잡고자 한다. 회사와 아티스트는 평등한 관계이고 대표님과 직원들도 저희를 누구보다 우선순위로 생각하고 아껴주신다. 저희도 그만큼 믿고 함꼐 하고 있다"고 말했다.

이어 "영상 속 소리는 건물 밖에서 난 소음이 맞다. 평소에도 골목 생활 소음이 잘 들리는 편이라 처음엔 멤버들 소리인 줄 알았다. 해명할 필요조차 없는 터무니 없는 일이라 고민하다 글을 쓴다"고 해명했다.

소속사 측은 "리센느의 활동과 관련해 근거없는 루머와 악의적 비방이 이어지고 있다. 사실과 전혀 무관하다는 입장을 전달했음에도 억측이 퍼지고 있다. 허위사실 유포에는 선처 없는 법적 대응에 나설 것"이라고 경고했다.

리센느는 제나 미나미 리브 메이 원이로 구성된 5인조 다국적 걸그룹으로 지난해 3월 데뷔했다. 이들은 '어어' '러브 어택' '데자부' 등을 발표하며 활발한 활동을 전개했으며, 최근에는 영국 유명 음악 전문 매거진 NME가 '올해 꼭 주목해야 할 신예 아티스트'로 꼽기도 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

