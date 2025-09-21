장원영, 블랙핑크 로제-제니까지 제쳤다 '압도적 1위'

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 막강한 브랜드 파워를 과시했다.
9월 걸그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 아이브 장원영, 블랙핑크 로제, 블랙핑크 제니, 아이브 안유진, 블랙핑크 리사, 에스파 윈터, 레드벨벳 조이, 소녀시대 윤아, 블랙핑크 지수, 아이브 리즈, 시그니처 지원, 트와이스 나연, 트와이스 지효, 트와이스 미나, 아일릿 민주, 트와이스 다현, 아일릿 원희, 아이브 레이, 에스파 지젤, 에스파 닝닝, 트와이스 사나, 레드벨벳 슬기, ITZY 유나, 엔믹스 설윤, 아이브 가을, 레드벨벳 아이린, ITZY 류진, 레드벨벳 웬디, 아이브 이서, 트와이스 정연 순으로 분석됐다.
|
3위 블랙핑크 제니 브랜드는 참여지수 78만 7163 미디어지수 76만 8161 소통지수 214만 4897 커뮤니티지수 360만 2913이 되면서 브랜드평판지수 730만 3134로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 628만 705와 비교해보면 16.28% 상승했다.
4위 아이브 안유진 브랜드는 참여지수 88만 1518 미디어지수 81만 9434 소통지수 126만 351 커뮤니티지수 115만 3194가 되면서 브랜드평판지수 411만 4497로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 418만 6388과 비교해보면 1.72% 하락했다.
|
5위 블랙핑크 리사 브랜드는 참여지수 40만 8647 미디어지수 42만 117 소통지수 126만 9986 커뮤니티지수 180만 8088이 되면서 브랜드평판지수 390만 6838로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 309만 732와 비교해보면 26.40% 상승했다.
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 개인 브랜드평판 2025년 9월 브랜드 빅데이터 분석결과, 아이브 장원영 브랜드가 1위를 기록했다. 걸그룹 개인 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 8월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 99,917,582개와 비교하면 21.29% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 2.20% 상승, 브랜드이슈 6.65% 상승, 브랜드소통 37.25% 상승, 브랜드확산 23.09% 상승했다."라고 평판 분석했다.?
이어 "2025년 9월 걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 아이브 장원영 브랜드는 링크분석에서 '매력있다, 체험하다, 모델하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '시크릿, 원영적사고, 럭키비키'가 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.42%로 분석됐다"라고 브랜드 분석했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com