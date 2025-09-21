스포츠조선

장원영, 블랙핑크 로제-제니까지 제쳤다 '압도적 1위'

기사입력 2025-09-21 08:40


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브 장원영이 막강한 브랜드 파워를 과시했다.

한국기업평판연구소는 걸그룹 개인 브랜드평판 2025년 9월 빅데이터 분석을 위해 8월 21일부터 21일까지 걸그룹 개인 725명의 브랜드 빅데이터 1억 2119만 22개를 추출하여 걸그룹 개인 브랜드에 대한 소비자들 행동분석을 가지고 만든 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 분석했다. 지난 8월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 9991만 7582개와 비교하면 21.29% 증가했다.

브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 걸그룹 개인 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석에는 브랜드 영향력을 측정한 브랜드 가치평가 분석도 포함했다.

9월 걸그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 아이브 장원영, 블랙핑크 로제, 블랙핑크 제니, 아이브 안유진, 블랙핑크 리사, 에스파 윈터, 레드벨벳 조이, 소녀시대 윤아, 블랙핑크 지수, 아이브 리즈, 시그니처 지원, 트와이스 나연, 트와이스 지효, 트와이스 미나, 아일릿 민주, 트와이스 다현, 아일릿 원희, 아이브 레이, 에스파 지젤, 에스파 닝닝, 트와이스 사나, 레드벨벳 슬기, ITZY 유나, 엔믹스 설윤, 아이브 가을, 레드벨벳 아이린, ITZY 류진, 레드벨벳 웬디, 아이브 이서, 트와이스 정연 순으로 분석됐다.


사진 제공=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)
걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 아이브 장원영 브랜드는 참여지수 189만 1545 미디어지수 199만 220 소통지수 363만 9567 커뮤니티지수 231만 7979가 되면서 브랜드평판지수 983만 9311로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 644만 1557과 비교해보면 52.75% 상승했다.?

2위 블랙핑크 로제 브랜드는 참여지수 62만 2954 미디어지수 119만 60 소통지수 259만 6339 커뮤니티지수 346만 8632가 되면서 브랜드평판지수 787만 7985로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 681만 5907과 비교해보면 15.58% 상승했다.

3위 블랙핑크 제니 브랜드는 참여지수 78만 7163 미디어지수 76만 8161 소통지수 214만 4897 커뮤니티지수 360만 2913이 되면서 브랜드평판지수 730만 3134로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 628만 705와 비교해보면 16.28% 상승했다.

4위 아이브 안유진 브랜드는 참여지수 88만 1518 미디어지수 81만 9434 소통지수 126만 351 커뮤니티지수 115만 3194가 되면서 브랜드평판지수 411만 4497로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 418만 6388과 비교해보면 1.72% 하락했다.


5위 블랙핑크 리사 브랜드는 참여지수 40만 8647 미디어지수 42만 117 소통지수 126만 9986 커뮤니티지수 180만 8088이 되면서 브랜드평판지수 390만 6838로 분석됐다. 지난 8월 브랜드평판지수 309만 732와 비교해보면 26.40% 상승했다.

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 개인 브랜드평판 2025년 9월 브랜드 빅데이터 분석결과, 아이브 장원영 브랜드가 1위를 기록했다. 걸그룹 개인 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 8월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 99,917,582개와 비교하면 21.29% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 2.20% 상승, 브랜드이슈 6.65% 상승, 브랜드소통 37.25% 상승, 브랜드확산 23.09% 상승했다."라고 평판 분석했다.?

이어 "2025년 9월 걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 아이브 장원영 브랜드는 링크분석에서 '매력있다, 체험하다, 모델하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '시크릿, 원영적사고, 럭키비키'가 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.42%로 분석됐다"라고 브랜드 분석했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

