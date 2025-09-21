스포츠조선

이대호, 후배들 밥값 1200만 원 쏘고도…"이렇게 이슈 될 줄 몰라"

기사입력 2025-09-21 12:40


[스포츠조선 김준석 기자] 이대호가 최근 화제가 된 소고기 회식과 관련해 속내를 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '이대호 [RE:DAEHO]'에는 '소고기 회식 후에 야구계에 생긴 변화들...(feat. 부산 풀코스)' 영상이 게재됐다.

영상에서 이대호는 캐스터 허형범과 함께 부산 맛집 투어를 즐기며 소고기 회식 당시 뒷이야기를 전했다.

허형범은 "경남고 대통령배 우승 후 회식이 이슈가 됐다. 제일 많이 물어보는 게 '진짜 이대호가 산 거 맞냐'더라"고 언급했다.

이에 이대호는 "정말 많은 분들이 물어봤다. 근데 진짜 후배들 밥 사 주러 간 거였다. 대통령배는 그 많은 선배들이 이루지 못한 꿈인데, 그걸 해낸 후배들을 축하해주고 싶었다"고 답했다.

이어 "이게 이렇게까지 이슈가 될 줄은 몰랐다"고 웃어 보였다.

허형범은 "이대호가 소고기 240인분을 결제했다는 게 뉴스에도 나왔다"며 당시의 화제성을 강조했다. 실제로 이대호는 회식비로 1,278만 원을 결제해 팬들의 놀라움을 자아냈다.

또한 이대호는 "나는 우승만 하면 맛있는 걸 사주자는 주의다. 이번에도 1년에 2~3번밖에 안 가는 좋은 곳에 데려가고 싶다"며 후배 사랑을 드러냈다.


이를 본 네티즌들은 "돈도 멋지게 쓰는 대호", "1,200만 원을 흔쾌히 쓴 게 대단하다"라며 뜨거운 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com

