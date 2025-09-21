위메이드가 선보일 원화 스테이블 코인 '스테이블 원', 어떤 특징을 가졌…

스포츠조선

위메이드가 선보일 원화 스테이블 코인 '스테이블 원', 어떤 특징을 가졌나?

기사입력 2025-09-21 14:15


위메이드 김석환 부사장이 원화 스테이블 코인인 '스테이블 원'에 대해 설명하고 있다. 사진제공=위메이드



위메이드가 원화 스테이블 코인 사업 진출을 공식화 했다.

위메이드는 지난 7년간 P2E 게임과 가상화폐 '위믹스', 그리고 이를 중심으로 하는 생태계를 구축하면서 국내는 물론 전세계 게임사 가운데 가장 적극적으로 블록체인 사업을 선도하고 있다. 위믹스가 해킹 문제 등으로 2번이나 국내 가상화폐 거래소에서 상장폐지가 되면서 어려운 상황에 처해 있지만, 특히 미국을 중심으로 미래 화폐를 대체할 수 있을 것이라 주목받고 있는 스테이블 코인 발행을 통해 이를 극복하고 주도권을 이어가겠다는 의지라 할 수 있다.

위메이드는 지난 18일 개최한 '프로젝트 스테이블 원' 행사를 통해 원화 스테이블 코인 사업 진출을 공식화하고, 전용 블록체인 메인넷 '스테이블 원(STABLE ONE)'을 공개했다. 'K-금융의 세계화'에 앞장서겠다는 비전 공개와 함께 원화 스테이블 코인 대중화를 통한 불편함과 불안함의 해결, 기술력과 경험을 바탕으로 한 스테이블 코인 전용 고성능 블록체인 개발, 투명성과 안정성을 보장하는 스테이블 코인 인프라 제공 등의 청사진을 제시했다.

이날 김석환 위메이드 부사장은 "K컬처가 글로벌 플랫폼을 통해 성공했듯, 원화가 스테이블 코인이라는 혁신적 플랫폼을 만나 새로운 금융 한류를 창조할 수 있다"고 말했다. 또 스테이블 코인을 통해 거래 추적을 통한 투명성을 확보하고, 정부 지원금 및 세금 징수 등 행정 효율성 증대, 저렴하고 빠른 실시간 국제 송금 등 결제·정산 혁신 등의 기대 효과를 강조했다.

안용운 위메이드 최고 기술 책임자(CTO)는 "'스테이블 원'은 세계적인 스테이블 코인 발행사와 경쟁하기 위해 글로벌 호환성 및 고성능 데이터 처리를 보장하고, 규제 및 보안 요건을 준수하는 블록체인"이라고 강조했다. '스테이블 원'은 현존하는 대부분의 스테이블 코인이 유통되는 이더리움과 100% 호환, 다른 스테이블 코인을 위해 만들어진 서비스를 수정 없이 이전해 사용할 수 있다. 또 초당 3000건 이상의 트랜잭션을 처리하는 초고속 데이터 처리 성능을 갖춰 국내 간편결제 거래량을 충분히 수용한다고 위메이드는 강조했다. 더불어 거래 수수료를 발행 예정인 스테이블 코인으로 직접 지불하는 '네이티브 수수료' 지원으로 편의성도 높였다.

이날 위메이드는 기술 시연을 통해 '스테이블 원'의 작동 원리를 직접 선보였다. 가칭 'KRC1'이라는 스테이블 코인을 발행, 브릿지, 소각, 전송하는 과정을 공개하고, 가상의 스테이블 코인 결제 가맹점에서 결제하는 과정을 시연했다. 현재 내부 테스트 중이며, 10월 중 금융 인프라 연결 등의 부가서비스를 제외한 모든 소스 코드가 오픈소스 프로젝트로 공개되고 '스테이블 원' 체인의 테스트넷을 11월 중 공개할 계획이라고 전했다. 이를 통해 안정성이 검증되면 내년 1분기 정식 출시 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

