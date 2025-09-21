이채민, 임윤아에 청혼→뜨거운 키스 "내 반려가 되어 달라" (폭군의 셰…

|
[스포츠조선 이유나 기자] "나의 반려가 되어 달라."
tvN 토일드라마 *'폭군의 셰프'*에서 이채민이 임윤아에게 깜짝 프러포즈를 건네며 안방극장을 설레게 했다.
이후 인주대왕대비(서이숙 분)는 연지영에게 흉흉한 궁중 소문을 언급하며 스스로 목숨을 정리하라며 은장도를 건넸다. 연지영은 대신 결백을 입증할 증거를 찾겠다고 다짐했고, 옥에서 풀려난 뒤 곧장 수라간으로 향해 이헌의 곁을 지켰다. 이헌은 "너무 보고 싶었다"며 연지영을 끌어안았고, 이어 뜨거운 입맞춤을 건네며 "내가 가장 사랑하는 여인에게 하는 키스"라고 고백했다.
한편, 이헌의 건강은 급격히 악화됐다. 연지영은 약재를 의심했고, 어의는 오령지가 원인일 수 있다며 경고했다. 결국 연지영과 공길(이주안 분)은 의녀 추적에 나섰고, 그 과정에서 강목주 숙원(강한나 분)의 음모가 드러났다. 추월(김채현 분)과의 격렬한 대치 끝에 진실이 밝혀졌으나, 의녀는 정체불명의 습격으로 목숨을 잃고 말았다.
연지영은 또다시 위기를 겪는 진명을 위해 보양식을 준비하며 마음을 다했다. 반대로 위기감을 느낀 숙원은 추월을 직접 제거하며 긴장감을 고조시켰다.
그 시각, 이헌은 춤을 추며 연지영과 함께한 순간들을 회상했다. 그는 연지영에게 "망운록을 찾아 떠나고 싶냐. 나는 네가 남아주길 바란다"며 진심을 고백했다. 이어 반지를 꺼내 "나의 반려가 되어 달라. 매일 아침 손수 비빔밥을 만들어주겠다"며 프러포즈했다. 이에 연지영은 그의 키스에 응하며 눈을 감아, 두 사람의 애틋한 로맨스가 절정을 맞았다.
