스포츠조선

이채민, 임윤아에 청혼→뜨거운 키스 "내 반려가 되어 달라" (폭군의 셰프)

최종수정 2025-09-21 23:50

이채민, 임윤아에 청혼→뜨거운 키스 "내 반려가 되어 달라" (폭군의 셰…

[스포츠조선 이유나 기자] "나의 반려가 되어 달라."

tvN 토일드라마 *'폭군의 셰프'*에서 이채민이 임윤아에게 깜짝 프러포즈를 건네며 안방극장을 설레게 했다.

21일 방송에서는 이헌(이채민 분)과 연지영(임윤아 분)의 관계가 한층 깊어지는 과정이 그려졌다. 옥사에 쓰러졌다는 소식을 들은 이헌은 충격에 휩싸였고, 분노한 그는 자현대비(신은정 분)에게 칼을 겨누며 폭주했다. 그러나 연지영이 나서서 그의 칼을 막아내며 스스로 결백을 밝히겠다고 호소했다.

이후 인주대왕대비(서이숙 분)는 연지영에게 흉흉한 궁중 소문을 언급하며 스스로 목숨을 정리하라며 은장도를 건넸다. 연지영은 대신 결백을 입증할 증거를 찾겠다고 다짐했고, 옥에서 풀려난 뒤 곧장 수라간으로 향해 이헌의 곁을 지켰다. 이헌은 "너무 보고 싶었다"며 연지영을 끌어안았고, 이어 뜨거운 입맞춤을 건네며 "내가 가장 사랑하는 여인에게 하는 키스"라고 고백했다.

한편, 이헌의 건강은 급격히 악화됐다. 연지영은 약재를 의심했고, 어의는 오령지가 원인일 수 있다며 경고했다. 결국 연지영과 공길(이주안 분)은 의녀 추적에 나섰고, 그 과정에서 강목주 숙원(강한나 분)의 음모가 드러났다. 추월(김채현 분)과의 격렬한 대치 끝에 진실이 밝혀졌으나, 의녀는 정체불명의 습격으로 목숨을 잃고 말았다.

연지영은 또다시 위기를 겪는 진명을 위해 보양식을 준비하며 마음을 다했다. 반대로 위기감을 느낀 숙원은 추월을 직접 제거하며 긴장감을 고조시켰다.

그 시각, 이헌은 춤을 추며 연지영과 함께한 순간들을 회상했다. 그는 연지영에게 "망운록을 찾아 떠나고 싶냐. 나는 네가 남아주길 바란다"며 진심을 고백했다. 이어 반지를 꺼내 "나의 반려가 되어 달라. 매일 아침 손수 비빔밥을 만들어주겠다"며 프러포즈했다. 이에 연지영은 그의 키스에 응하며 눈을 감아, 두 사람의 애틋한 로맨스가 절정을 맞았다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

3.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

4.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

5.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

연예 많이본뉴스
1.

故 우혜미, “난 혼자” 자택서 숨진 채 발견..오늘(21일) 6주기

2.

유진, ♥기태영과 불화 아니랬는데…"이혼한다면서요" 질문에 "황당"[SC리뷰]

3.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

4.

“中 왜 전쟁 선호할까” ‘북극성’ 전지현 대사에, 현지 누리꾼 발끈

5.

손예진, ♥현빈과 또 로코?…"난 OK, 상대방은 모르죠"

스포츠 많이본뉴스
1.

'여제 안세영이 돌아왔다' 중국마스터스 압도적 승리로 정상 등극…대회 2연패, 3개 대회만에 7번째 금메달

2.

네이마르, 10월 방한 무산될 듯…"회복 1달" 허벅지 부상으로 브라질 대표 합류 좌절

3.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

4.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

5.

"美친 근육질 몸,얼마나 노력했을까" 조규성,비보르전 리그 첫골-2연속 부활포!홍명보호 '원톱 경쟁'이 뜨거워진다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.