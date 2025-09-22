임윤아가 하면 무조건 터진다..'빅마우스'→'킹더랜드'→'폭군의 셰프' …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 임윤아의 유려한 연기 변주가 '폭군의 셰프'의 자체 최고 시청률을 다시 한번 견인했다.
그러던 중 연지영은 진명대군(김강윤)이 평소에 복용하던 약에서 발견한 오령지가 인삼과 만나면 치명적인 독이 된다는 사실을 알아냈고, 해독약을 먹어도 경기를 일으키는 진명대군을 위해 보양식인 조선식 레스토랑을 정성스럽게 준비, 마침내 진명대군을 회복시키며 모두를 안도하게 만들었다.
또한 그동안 이헌의 구애에 천천히 마음을 열어가던 연지영은 그날 밤 자신만을 위해 추는 처용무를 바라보다 왠지 모를 감정에 눈시울을 붉혔고, 반려가 되어 달라는 이헌의 진심 어린 고백과 입맞춤에 화답하면서 안방극장을 설렘으로 물들였다.
|
무엇보다 임윤아는 '빅마우스', '킹더랜드'에 이어 '폭군의 셰프'까지 드라마 세 작품 연속으로 시청률과 화제성을 모두 장악해 믿고 보는 배우로서의 입지를 확고히 다졌으며, 장르적 영역을 다채롭게 확장해 나가는 동시에, 밝음 안에서도 매번 전혀 다른 톤을 구현해내는 폭넓은 연기 스펙트럼은 앞으로의 변신을 더욱 기대하게 만든다.
한편 '폭군의 셰프' 10화는 전국 15.8%, 수도권 15.9%(닐슨코리아 기준)로 자체 최고 시청률을 또 한 번 갈아치우면서 2025년 방영된 미니시리즈 중 최고 시청률을 달성했다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com