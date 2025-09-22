홍진경, 전남편에 보낸 영상편지 "정말 좋아해, 어제도 만났다" ('도라…

스포츠조선

홍진경, 전남편에 보낸 영상편지 "정말 좋아해, 어제도 만났다" ('도라이버')

기사입력 2025-09-22 17:30


[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버' 홍진경이 전남편과 이혼 후에도 잘 지내는 근황을 공개했다.

21일 공개된 넷플릭스 오리지널 '도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서'에서는 '토크의 신' 특집으로 꾸며졌다.

이날 멤버들은 토크의 신으로 거듭나기 위해 서로의 면접을 봐줬다. 면접자가 된 홍진경에 김숙은 "'솔로지옥' 나가실 거냐"고 MC가 아닌 참가자로 출연할 건지를 물었고 홍진경은 "그쪽 제작진들만 OK하면 저도 OK"라고 쿨하게 받아쳤다.

이에 주우재는 "근데 홍진경 씨는 이제 '솔로지옥'보다 '환승연애'에 나가야 되는 거 아니냐"고 물었고 홍진경은 "그럼 라엘이 아빠도 같이 나가야 되는 거냐. 그 부분은 모르겠다. 저는 생각이 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

마지막으로 조세호의 면접 차례가 됐다. 신혼 1년 차 조세호는 "아내가 첫사량이냐"는 질문에 "끝사랑"이라고 답했다. 이에 홍진경은 "그걸 장담할 수 있냐"고 물었고 조세호는 "끝까지 지킬 것"이라고 방어했다. 하지만 홍진경은 "어떤 사람도 끝까지 지키고 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


이어 홍진경은 전 여자친구에게 영상편지를 보내라고 제안했다. 이에 주우재는 "그러면 먼저 홍진경 면접관부터 전남편에게 영상편지를 보내라"라고 말했고 홍진경은 "오빠"라고 감정을 잡았다.

홍진경은 "저는 솔직히 어제도 오늘도 계속 연락한다. 어제는 솔직히 말하면 저랑 라엘이랑 라엘이 아빠랑 셋이서 냉면을 진짜 맛있게 먹고 왔다. 저희는 편한데 보는 사람들이 어쩔 줄 모르더라. 안절부절 못했다"며 "저희는 정말 맛있는 거 먹으러 다니고 늘 감사하고 고맙다. 너무 좋아하는 라엘이 아빠"라고 진심을 전했다.

이에 조세호는 "저도 같은 일이 생기면 그때 영상편지를 쓰겠다"고 말했고 홍진경은 "나만 썼네"라며 당했다는 듯 고개를 숙였다.


한편, 홍진경은 지난 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼, 슬하 딸 라엘 양을 뒀으나 최근 이혼 소식을 알렸다. 결혼 22년 만에 이혼한 홍진경은 "라엘이도 너무 잘 지내고 있고 라엘이 아빠랑도 잘 지내고 있다. 우리가 이제 비로소 남이 되어서야 진짜 우정을 되찾은 게 안타까운데 잘 지내고 있다"며 "나한테 너무 좋은 오빠다. 집에도 자주 오고 사돈끼리도 여전히 잘 만난다"며 이혼 후에도 여전히 교류 중이라고 밝혔다.

