스포츠조선

'원진서♥' 윤정수, 방배동 50평家 최초 공개.."반전세지만 사실상 월세"(사랑꾼)

기사입력 2025-09-22 23:12


'원진서♥' 윤정수, 방배동 50평家 최초 공개.."반전세지만 사실상 월…

[스포츠조선 김소희 기자] '조선의 사랑꾼' 윤정수가 원진서와 결혼을 앞두고 방배동 신혼집을 최초로 공개했다.

22일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수가 직접 꾸민 집을 제작진에게 소개하는 모습이 담겼다.

그는 "보잘것 없는 연예인 집에 많은 분들이 와주셨다. 어서들 오십시오"라며 유쾌하게 제작진을 맞이했다.

집을 둘러본 제작진이 "혼자 살기엔 너무 넓은 것 같다"고 감탄하자, 윤정수는 "맞다. 50평대 정도 된다. 반전세다. 사실상 월세지만, 남들이 물어볼 땐 그냥 반전세라고 말한다"며 웃음을 자아냈다.

운동장처럼 넓은 거실부터 침실, 옷방, 취미룸까지 총 4개의 방을 공개한 윤정수는 결혼을 앞두고 있는 설렘과 기대감을 드러냈다.

하지만 집 안 곳곳에는 오랜 세월의 흔적이 묻어 있었다. 윤정수는 "전에 정말 큰 집에 살았는데, 급하게 처분하고 나오느라 짐을 전부 가져왔다"며 "10년이 지났지만 짐이 줄지 않는다"고 털어놨다.


'원진서♥' 윤정수, 방배동 50평家 최초 공개.."반전세지만 사실상 월…
이어 그는 2013년 파산 당시, 살던 펜트하우스가 경매로 넘어갔던 사실을 언급하며 그 시절의 기억을 꺼냈다. 그는 "파산 관련 서류도 아직 가지고 있다. 이런 건 있어야 정신을 차리게 된다"며 담담하게 말했다. 또한 "여기서 없앤 건, 돈을 빌린 내역들이다. 다 갚은 후에는 그걸 찢어서 태웠다"고 고백하며 지난날의 아픔을 돌아봤다.

결국 3년 만인 2016년에 빌린 돈을 다 갚게 됐다는 그는 "후련했다"고 당시의 심경을 솔직하게 털어놨다.

한편 1992년 SBS 1기 공채 개그맨으로 데뷔한 윤정수는 1990년대~2000년대 초반을 주름잡던 방송인이었다. 하지만 2008년 투자한 후배의 사업이 실패, 연대보증 문제로 30억원 가량의 빚을 지게 됐고 몸이 불편한 어머니를 위해 설계하고 만들었던 고가의 집까지 경매로 내놓게 됐다. 결국 윤정수는 2013년 11월 개인 파산을 신청했지만, 도의적으로 빚을 갚아야 한다며 채무 상환에 힘써 많은 응원을 받았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

2.

김정은인 줄…붕어빵 여동생 결혼식에 10년 전 웨딩드레스 선물 "저 아닙니다"

3.

'이수근♥' 박지연, 신장 이식 한달만에 건강한 모습…"딱 10분만 쇼핑, 잘 회복하고 있다"

4.

심형탁 子 하루, 7개월 만에 없어진 '파인애플 머리'…더 살아난 미모

5.

최귀화, 여성암 걸린 스태프 위해 수술비 쾌척 "건강해져 흐뭇"

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

2.

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 240K로 폰세와 2개차[인천 현장]

3.

하나 마나 한 NL MVP 투표, "세상에서 가장 쉬운 선택" 로버츠...오타니 150득점 이룬다면 또 역사

4.

이주아·육서영 맹활약! IBK 컵대회 출발 좋다 → 정관장 3-1 완파

5.

'KKKKKKKKKKK' 156km 곽빈 에이스 부활. 3위 상대로 5이닝 무실점 승리 찬스[인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.