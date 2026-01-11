김미려, 매니저에 사기 당했다 "돈 떼먹고 협박용으로 가슴 사진 찍어"

김미려, 매니저에 사기 당했다 "돈 떼먹고 협박용으로 가슴 사진 찍어"

[스포츠조선 이우주 기자] 'B급 청문회' 김미려가 매니저에게 사기를 당했다고 고백했다.

10일 유튜브 콘텐츠 'B급 청문회'에서는 '상여자 김미려ㅋㅋㅋ'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

남호연은 김미려에게 전성기 시절 수입에 대해 물었고 김미려는 "더 벌었을 텐데 매니저 분들이 슈킹(가로채기)을 많이 쳤다"고 덤덤하게 말했다. 김미려는 "같이 광고 찍는 사람한테 '그래도 미려가 잘 나가니까 미려를 좀 더 주자'하고 나한테는 '그래도 오빠니까 오빠를 좀 더 주자' 했다. 알겠다 했는데 상대방 오빠는 '김미려 뜨더니 싸가지가 없어졌다'고 오해를 하더라"라고 밝혔다.


놀란 남호연은 "그런 건 소송으로 가거나 고소를 하지"라고 했지만 김미려는 "대박 사건이 있다. 우리 회사에 OOO라는 이사가 있었다. 어느날 '가슴 축소 수술을 받을래?' 해서 병원에 갔다. 가면 상체를 벗고 사진을 찍는다. 사진을 찍고 의사와 상담을 했는데 안 해도 될 거 같다더라"라고 밝혔다.

김미려는 "끝나고 차 타고 가고 있는데 사진을 보여주더라. 내 가슴 사진을 찍어놓은 거다"라며 "당장 지우라고 했더니 지울 거라면서 넘어갔다. 그 사람이 내 돈 다 땡겨 먹었다. 아무튼 그래서 세월이 지났는데 문득 생각이 스치는 거다. '내가 돈 달라고 계속 매달리면 얘가 협박하려고 찍었구나' 싶더라"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

"쓰레기 XX네"라고 욕하던 남호연은 "수습을 해야 될 거 아니냐"고 걱정했지만 김미려는 "어차피 옛날 2G 폰이라 화질도 안 좋다"고 쿨하게 말했다.

