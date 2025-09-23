스포츠조선

넥슨 자회사 엠바크 스튜디오의 신작 '아크 레이더스', 10월 정식 출시 앞두고 사전 판매 개시

기사입력 2025-09-23 08:47


넥슨 자회사 엠바크 스튜디오의 신작 '아크 레이더스', 10월 정식 출시…



넥슨은 23일 자회사 엠바크 스튜디오에서 개발중인 PvPvE 서바이벌 신작 '아크 레이더스(ARC Raiders)' 사전 판매를 개시하고 출시 전 서버 안정성 점검을 위한 '서버 슬램'을 예고했다.

이번에 공개한 트레일러 영상에는 한 그룹의 '레이더'들이 지상을 탐험하며 NPC '아폴로'의 의뢰를 수행하는 여정이 담겼다. 우연히 마주친 다른 '레이더'와 팀을 이루고, 4족 보행 중형 '아크(ARC)'인 '바이슨(Bison)'과 조우하거나, 다른 그룹과 교전하는 등 '아크 레이더스'에서 경험할 수 있는 다양한 상황이 그려졌다. 이와 함께 신규 무기와 '아크'의 모습이 담겼으며, 영상 말미에는 사전 판매 정보와 '서버 슬램' 일정을 함께 공개했다.

사전 판매는 스팀, 에픽게임스토어, PS(플레이스테이션), X박스 등 모든 PC와 콘솔 플랫폼에서 진행되며, 스탠다드와 디럭스 두 가지 에디션 중 선택할 수 있다. 두 에디션 모두 사전 구매 시 가방과 고무 오리 가방 장식이 포함된 '행운의 오리' 번들을 획득할 수 있으며, 특히 디럭스 에디션에는 전설급 의상과 가방, 장식, 반려 수탉 '꼬꼬'의 스킨 등 다양한 코스메틱 아이템과 사전 구매자 전용 한정 '아스트로' 번들 세트가 추가 제공된다.

또 출시 전 마지막으로 서버 안정성을 점검하는 공개 '서버 슬램' 일정도 공개했다. '서버 슬램'은 한정된 콘텐츠를 대상으로 오는 10월 17일부터 19일까지 3일간 모든 플랫폼에서 진행되며, 누구나 제한 없이 참여 가능하고 참여 시 출시 시점에 한정 가방 외형 보상을 선물한다.

넥슨은 '아크 레이더스' 사전 판매를 기념, 한국 이용자 대상 프로모션을 실시한다. 넥슨 공식 홈페이지에서 '아크 레이더스' 스팀 키 코드를 구매하면 스탠다드 에디션은 1만 원, 디럭스 에디션은 2만 원의 넥슨캐시를 지급하는 페이백 이벤트를 진행한다.

'아크 레이더스'는 거대한 기계 생명체 '아크'가 지배하는 종말 이후의 지상 '러스트 벨트'를 배경으로, 이용자가 '레이더'가 돼 자원을 확보하고 협동과 경쟁을 통해 생존을 모색하는 PvPvE 서바이벌 액션 게임이다. 지난 5월 2차 테크니컬 테스트를 실시해 게임성을 공개한 바 있으며, 오는 10월 30일 PC, PS5, X박스 시리즈 X|S, NVIDIA GeForce NOW(엔비디아 지포스 나우)를 통한 클라우드 스트리밍으로 정식 출시를 앞두고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

