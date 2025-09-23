넥슨 자회사 엠바크 스튜디오의 신작 '아크 레이더스', 10월 정식 출시…

|
넥슨은 23일 자회사 엠바크 스튜디오에서 개발중인 PvPvE 서바이벌 신작 '아크 레이더스(ARC Raiders)' 사전 판매를 개시하고 출시 전 서버 안정성 점검을 위한 '서버 슬램'을 예고했다.
사전 판매는 스팀, 에픽게임스토어, PS(플레이스테이션), X박스 등 모든 PC와 콘솔 플랫폼에서 진행되며, 스탠다드와 디럭스 두 가지 에디션 중 선택할 수 있다. 두 에디션 모두 사전 구매 시 가방과 고무 오리 가방 장식이 포함된 '행운의 오리' 번들을 획득할 수 있으며, 특히 디럭스 에디션에는 전설급 의상과 가방, 장식, 반려 수탉 '꼬꼬'의 스킨 등 다양한 코스메틱 아이템과 사전 구매자 전용 한정 '아스트로' 번들 세트가 추가 제공된다.
또 출시 전 마지막으로 서버 안정성을 점검하는 공개 '서버 슬램' 일정도 공개했다. '서버 슬램'은 한정된 콘텐츠를 대상으로 오는 10월 17일부터 19일까지 3일간 모든 플랫폼에서 진행되며, 누구나 제한 없이 참여 가능하고 참여 시 출시 시점에 한정 가방 외형 보상을 선물한다.
넥슨은 '아크 레이더스' 사전 판매를 기념, 한국 이용자 대상 프로모션을 실시한다. 넥슨 공식 홈페이지에서 '아크 레이더스' 스팀 키 코드를 구매하면 스탠다드 에디션은 1만 원, 디럭스 에디션은 2만 원의 넥슨캐시를 지급하는 페이백 이벤트를 진행한다.
