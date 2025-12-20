'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 운동ing

기사입력 2025-12-20 18:58


'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 …

'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 …

'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 …

'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 …

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희가 10kg 감량 후에도 운동에 집중했다.

홍현희는 20일 자신의 SNS를 통해 일상을 공유했다.

영상 속에는 운동을 위해 헬스장을 찾은 홍현희의 일상 모습이 담겨있다. 유산소 운동을 위해 실내 자전거를 타고 있는 홍현희. 빠르게 움직이고 있는 발에서 홍현희의 운동에 대한 의지가 느껴졌다.


'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 …
지난 19일 홍현희는 자신의 유튜브 채널에 "다이어트 안했어요"라면서 살이 쏙 빠진 모습을 공개해 화제를 모았다.

홍현희는 "49kg이다. 앞에 4자를 20년 만에 처음봤다"며 "목표가 있던 것도 아니고내 루틴과 내 삶의 조금 건강하게 먹으려고 했던 건데 몸은 거짓말을 하지 않는다"면서 다이어트 전과 후의 모습을 공개해 놀라움을 안겼다.

그는 "59kg에서 10kg이 빠졌다"면서 "혈당을 잡고 관리하면 살은 빠진다"면서 자신만의 혈당 루틴을 공유해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌家 이혼' 최정윤, 버스기사 꿈꾼다..."주 5일·연봉 8천 너무 좋아"

2.

'263만 유튜버' 나름, 아이돌 멤버 '학폭' 폭로…"'프로듀스 101에 나오더라"

3.

'권상우♥' 손태영, 어깨 통증에 고통 호소 "뉴욕 외출도 두 달만, 많이 지쳤다"

4.

[부고] 고재완(스포츠조선 엔터비즈팀 부장) 기자 장인상

5.

이지혜 남편, 가장의 무게에 안간힘..."얼굴 보기 힘들어짐"

연예 많이본뉴스
1.

'재벌家 이혼' 최정윤, 버스기사 꿈꾼다..."주 5일·연봉 8천 너무 좋아"

2.

'263만 유튜버' 나름, 아이돌 멤버 '학폭' 폭로…"'프로듀스 101에 나오더라"

3.

'권상우♥' 손태영, 어깨 통증에 고통 호소 "뉴욕 외출도 두 달만, 많이 지쳤다"

4.

[부고] 고재완(스포츠조선 엔터비즈팀 부장) 기자 장인상

5.

이지혜 남편, 가장의 무게에 안간힘..."얼굴 보기 힘들어짐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴다…"남은 시즌, 여기에 있을 것"

2.

'역대 최초 대기록' 독보적 괴물의 포효…현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 2위 사수[천안 리뷰]

3.

'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사퇴 '붕괴 또 붕괴'

4.

'K3리그 레전드' 김정주를 아시나요

5.

'미안하다. 좀 많이' 결국 라커룸에서 공개사과 한 살라, 리버풀 사태는 끝났다. 반등 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.