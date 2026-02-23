김수용 "심정지 때 연락 한통 없어…인간관계 확실히 정리"

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김수용이 심정지로 생사의 갈림길에 섰던 당시를 떠올리며 연락이 닿지 않았던 후배의 이름을 언급했다.

22일 유튜브 채널 '조동아리'에 출연한 김수용은 급성 심근경색으로 심정지를 겪었던 상황을 회상했다.

김수용은 "내가 쓰러졌을 때 인석이는 문자도 보내고 집 앞까지 왔는데, 성호는 연락이 없더라"고 말했다. 여기서 언급된 '성호'는 개그맨 윤성호다.

김수용은 웃으며 이야기했지만, 30분 넘게 호흡이 돌아오지 않았던 위중한 상황이었던 만큼 묘한 서운함도 묻어났다. 그는 "그 일을 겪고 나니 인간관계가 좀 보이더라"고 털어놨다.


이에 윤성호는 당시 필리핀 세부에서 영어 공부 중이었다며 "인터넷 환경이 좋지 않아 휴대전화를 자주 확인하지 못했다"고 해명했다. 그러자 김용만은 "전화도 안 터지냐, 무슨 수용소냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

윤성호는 "와이파이는 됐지만 수업에 몰입하느라 확인을 못 했다"며 뒤늦게 연락을 취했던 사실을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

김수용은 급성 심근경색으로 쓰러진 뒤 CPR과 여러 차례 제세동을 거쳐 가까스로 의식을 되찾았다. 당시 30분 이상 호흡이 돌아오지 않아 의료진과 가족 모두 긴박한 시간을 보낸 것으로 알려졌다.

이후 그는 "아등바등하던 마음이 많이 사라졌다"며 삶의 태도가 달라졌다고 밝힌 바 있다. 또 자신을 살려준 구급대원을 직접 찾아 감사 인사를 전하며 회복 이후의 근황을 전했다.

