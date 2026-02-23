이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이서준이 지난 22일 결혼식을 올린 가운데, 배우 박소담이 축하의 메시지를 전했다.
박소담은 이날 자신의 SNS 계정에 지인들이 올린 이서준 결혼식 현장을 재업로드했다.
공개된 영상에서 이서준은 턱시도를 입고 늠름한 새신랑의 면모를 뽐냈다. 특히 이서준이 한국예술종합학교 10학번인 만큼, 박소담, 이유영, 이상이 등 동기와 선후배 배우들이 하객으로 참석해 자리를 빛냈다. 졸업한 지 수년이 지났음에도 변치 않은 의리가 훈훈함을 안겼다.
|사진 출처=이서준 SNS
앞서 이서준은 이날 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 예비 신부는 무용을 전공한 재원으로, 이서준보다 세 살 연하로 알려졌다. 두 사람은 7년 전 인연을 맺은 뒤 변함없는 신뢰를 바탕으로 사랑을 키워온 끝에 화촉을 밝혔다.
|사진 출처=이서준 SNS
이서준은 지난 9일 자신의 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 전한 바 있다. 그는 "7년이라는 시간 동안 함께해 온 저의 단짝과 이제는 부부로서 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다"며 "한 가정의 일원으로, 한층 더 성숙하고 깊이 있는 배우로 성장해 보내주신 사랑에 보답하겠다"는 진심 어린 소감을 밝혔다.
한편, 이서준은 2013년 연극 'Station 2 & 1/2'로 데뷔했다. 이후 영화 '브이아이피', '사냥의 시간', '한산: 용의 출현', '리멤버', 드라마 '두 번은 없다', '슬기로운 의사생활', '마우스', '우월한 하루', '악연' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.
