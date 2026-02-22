에이핑크 김남주 오열에…정은지 "팀 나가려면 20억 내야 해"

기사입력 2026-02-22 19:05


에이핑크 김남주 오열에…정은지 "팀 나가려면 20억 내야 해"
사진 제공=위드어스엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] K팝 대표 장수 걸그룹' 에이핑크(Apink)가 눈물로 영원을 약속했다.

에이핑크는 22일 서울 중구 장충체육관에서 여덟 번째 단독 콘서트 '디 오리진: 에이핑크'를 열고 "팀 나가려면 한 명당 20억 내야 한다"라며 울었다.

이번 단독 콘서트 '디 오리진: 에이핑크'는 2년 9개월 만 완전체 컴백 이후, 이들이 왜 여전히 '현재진행형 레전드'로 불리는지를 보여준 상징적인 무대였다. 실제로 일반 예매 오픈 직후 전 회차 전석 매진을 기록하며 변함없는 티켓 파워도 입증했다.

특히 팬(판다)과의 대화에서는 15년을 함께한 동반자로서의 깊은 유대감이 묻어났다. 김남주는 "뼈를 갈고 이를 갈고 준비한 15주년 콘서트였다. 저희 진심이 전해진 것 같아서 감사하다"고 말했다.

이어 "15주년 콘서트 했으니, 다음 또 계속 콘서트를 하고 싶다. 그러니 같이 저속노화했으면 한다. 누군가가 에이핑크 손을 놓아도, 저희는 저희 손을 놓치 않을 것이다"라며 울었다.

그러자 정은지는 "우리 나가면 한 사람당 20억씩 내기로 했다. 20억이 뭐야, 2조를 낼 거야"라며 위로했다. 김남주는 눈물을 닦으면 "저희의 영원을 믿어달라"며 오열했다.

끝으로 정은지는 "어렸을 때는 그렇지 않느냐. 노래 가사를 다 알지 못 하고, 좋은 말이거나 아름다운 말이거나 보이자마자 보이는 가사 느낌대로 불렀다"며 운을 뗐다.

이어 "시간이 지나면서 오늘 '기억더하기'를 부르는데 이 순간 속에서 장면 하나를 더 하려면, 여러분이 저한테 내주는 기적이 있어야 하더라. 많은 기적이 모아야 이 순간이 만들어지구나라는 생각으로 노래를 했다"고 전했다.


그러면서 "사랑하는 판다들 덕분에 몰랐던 마음이나 감정을 많이 배운다. 항상 여러분에게 자랑이 되고 싶다. 여러분도 저희 다시 만날 때까지 건강 잘 챙기시길 바란다"고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

♥라도와 결혼 앞둔 에이핑크 윤보미, 콘서트 중 울먹…"웃긴 말로 해달라"

2.

‘지소연♥’ 송재희, 운전대에 손 떼고 도로 주행..FSD 기능 놀랍네

3.

'박명수♥' 한수민 "시댁과 연 끊어라" 설 연휴 웃픈 '3kg 감량' 비법

4.

'박나래 썸 끝난' 양세형, 이상형 박소영과 러닝데이트 인정♥ "네번째 만남도 OK"

5.

'청순돌' 에이핑크, 15주년에 보이그룹 됐다…콘서트서 동방신기 커버

연예 많이본뉴스
1.

♥라도와 결혼 앞둔 에이핑크 윤보미, 콘서트 중 울먹…"웃긴 말로 해달라"

2.

‘지소연♥’ 송재희, 운전대에 손 떼고 도로 주행..FSD 기능 놀랍네

3.

'박명수♥' 한수민 "시댁과 연 끊어라" 설 연휴 웃픈 '3kg 감량' 비법

4.

'박나래 썸 끝난' 양세형, 이상형 박소영과 러닝데이트 인정♥ "네번째 만남도 OK"

5.

'청순돌' 에이핑크, 15주년에 보이그룹 됐다…콘서트서 동방신기 커버

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

2.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

3.

대만 WBC 대표팀 상대, 155km를 찍어버렸다...학폭은 학폭, 능력치는 진짜 '역대급'이다

4.

24년만의 밀라노 빙속 노메달, 어른답지 못했던 어른들의 책임... 이제 '원팀'으로 10년 이후를 준비해야할 때

5.

'金 3·銀 4·銅 3' 한국 선수단, 밀라노-코르티나에서 17일간 열띤 일정 마치고 해단…MVP는 김길리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.