'청순돌' 에이핑크, 15주년에 보이그룹 됐다…콘서트서 동방신기 커버

최종수정 2026-02-22 18:34

사진 제공=위드어스엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 'K팝 대표 장수 걸그룹' 에이핑크(Apink)가 보이그룹으로 변신했다.

에이핑크는 22일 서울 중구 장충체육관에서 여덟 번째 단독 콘서트 '디 오리진: 에이핑크'를 열고, 동방신기 '주문' 커버를 선보였다.

이번 단독 콘서트 '디 오리진: 에이핑크'는 2년 9개월 만 완전체 컴백 이후, 이들이 왜 여전히 '현재진행형 레전드'로 불리는지를 보여준 상징적인 무대였다. 실제로 일반 예매 오픈 직후 전 회차 전석 매진을 기록하며 변함없는 티켓 파워도 입증했다.

이 같은 기대에 화답하듯 에이핑크는 데뷔 15년의 시간을 관통하는 서사로 장충체육관을 핑크빛으로 물들였다. 공연은 팀의 발자취를 헤드라인 기사 형식으로 담아낸 VCR로 시작됐고, 데뷔 초 티저를 떠올리는 재현 영상이 이어지며 분위기를 끌어올렸다.

이후 데뷔곡 '몰라요'로 포문을 열며 본격적인 공연의 시작을 알렸다. 이어 '부비부', '마이 마이'로 분위기를 끌어올린 에이핑크는 명곡 '노노노', '파이브', '잇 걸' 무대로 더 뜨겁게 했다.

이어 '오버화이트', '기억 더하기'로 이어진 발라드 섹션에서는 15년 차다운 안정적인 가창력과 감정선을 보여줬다.

이후 무대는 분위기를 반전시키며 색다른 매력을 이어갔다. 에이핑크가 보이그룹이었다면 이런 모습이었을까. 멤버들의 재치 넘치는 입담이 폭발한 VCR 영상은 객석을 웃음바다로 만들었다.

데뷔를 앞둔 신인 보이그룹으로 변신해 능청스러운 콩트를 선보인 멤버들은 이어진 무대에서 동방신기의 '주문'을 커버하며 팬들을 깜짝 놀라게 했다.


각 잡힌 수트 핏을 뽐내며 무대에 오른 다섯 멤버는 실제 보이그룹 못지않은 카리스마를 발산했다. 데뷔 초 '청순돌'로 사랑 받았던 에이핑크의 화끈한 반전 매력을 엿볼 수 있는 대목이었다.

열기는 신보 '리 : 러브' 수록곡 '피지 소다' 무대로 더욱 뜨거워졌다. 데뷔 15주년 만에 처음 시도하는 힙합과 랩 장르임에도 불구하고 에이핑크는 이를 완벽하게 소화해내며 뜨거운 박수를 받았다.

기세를 몰아 '나싱', '레드 카펫' 까지 연이어 선보인 멤버들은 평소의 청순한 이미지와는 또 다른 강렬하고 힙한 에너지를 발산하며 공연의 대미를 향해 달려갔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

