"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

기사입력 2026-02-22 17:47


사진=중계 화면 캡처

사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]'스마일 보이' 손흥민(LA FC)이 분노했다.

LA FC는 22일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스(LA)의 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와의 2026시즌 메이저 리그 사커(MLS) 개막전에서 3대0으로 이겼다. LA FC는 시즌 MLS컵 챔피언 인터 마이애미를 잡고 기분 좋게 새 시즌의 시작을 알렸다.

이날 경기는 손흥민과 '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)의 격돌로 큰 관심을 모았다. 손흥민은 '자타공인' MLS 대표 스타다. 그는 지난해 여름 이적 시장을 통해 MLS 역대 최고 이적료인 2600만 달러에 LA FC 유니폼을 입었다. 메시는 MLS 역사상 최초로 '백투백' 최우수선수(MVP)를 거머쥐었다. 이날 경기장엔 무려 7만5673명이 모였다. 구단 역사상 최다 관중 기록이었다.

결론부터 말하면 손흥민의 완승이었다. 선발로 나선 손흥민은 전반 38분 다비드 마르티네스의 선제골을 배달했다. 손흥민이 페널티지역 안으로 침투하던 마르티네스에게 절묘한 패스를 건넸다. 이를 잡은 마르티네스가 달려들며 왼발 논스톱 슛으로 마무리했다. 이로써 손흥민은 올 시즌 MLS 첫 도움이자 공식전 2경기 연속 공격포인트를 기록했다. 그는 지난 18일, 올 시즌 LA FC의 첫 공식전이던 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 전반전에만 1골-3도움을 폭발했다. LA FC는 손흥민의 '원맨쇼'를 앞세워 6대1로 크게 이겼다.


사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

사진=AFP 연합뉴스
승기를 잡은 마크 도스 산토스 LA FC 감독은 후반 43분 손흥민을 벤치로 불러들였다. 손흥민은 아쉬운 표정이 역력했다. 교체 사인이 나오자 정말 자신이 맞냐는 표정을 지었다. 벤치로 들어간 뒤에도 아쉬움에 고개를 떨군 모습이 포착됐다.

한편, 이날 손흥민은 기회창출 3회, 드리블 성공 2번, 슈팅 2번 등을 기록했다. 축구 통계 전문 업체 풋몹은 손흥민에게 평점 8.2를 줬다. 메시(6.6)를 압도했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

