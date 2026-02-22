'박명수♥' 한수민 "시댁과 연 끊어라" 설 연휴 웃픈 '3kg 감량' 비법
[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 유쾌한 다이어트 팁을 전했다.
한수민은 최근 "설 연휴에 살 안찌는 방법 3가지"라며 다이어트 정보가 담긴 영상을 공개했다.
영상에서 한수민은 "명절 음식은 안 먹기에는 너무 맛있다. 전도 먹으면 안되고 갈비찜도 당이 많다"며 현실적인 고민을 털어놨다.
이어 다이어트 중인 이들을 향해 재치 있는 조언을 덧붙였다. 한수민은 "다이어트 하시는 분들은 가족과 당분간 연을 끊어라. 시댁과도 연을 끊어라. 마음 약해지지 말라. 다이어트 하는 동안만 끊고 그 다음에 잘하면 된다"고 농담 섞인 말을 건넸다.
또 "시댁, 친정 다 가지 말고 3일간 집에 누워서 잠만 자라. 이렇게만 지내면 3kg 빠진다"고 덧붙이며 과장된 '특급 비법'을 공개해 웃음을 자아냈다.
앞서 한수민은 지난해 압구정동에 가정의학과 의원을 개원했다. 해당 의원은 기능의학과 비만 클리닉 등을 중심으로 진료를 제공한다. 고객들은 한수민의 병원에서 전체적인 몸 관리를 받으며 다이어트에 도움을 받고 있다.
한편, 한수민은 개그맨 박명수와 결혼, 슬하 딸 하나를 두고 있다. 한수민 박명수 부부의 딸 민서 양은 예원학교 한국무용과 졸업 후 선화예고 한국무용과에 입학, 무용 엘리트 코스를 밟고 있다.
