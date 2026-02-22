'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

LA FC는 22일 오전 11시30분(한국시각) 미국 LA의 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 개막전에서 3대0으로 승리했다. 손흥민이 리그 1호 도움으로 승리에 결정적인 역할을 해냈다.
이날 메모리얼 콜로세움에는 무려 7만5673명이 모였다. 구단 역사상 최다 관중 기록이 새롭게 쓰였다. 미국 땅에서 벌어지는 첫 '메손대전'을 보기 위해서다. 메시와 손흥민의 맞대결은 역사상 3번째다. 2018~2019시즌 손흥민이 토트넘에 있을 때 바르셀로나에서 뛰고 있는 메시와 유럽챔피언스리그에서 만났지만 1무 1패로 승리한 적이 없었다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이번 경기에선 달랐다. 손흥민이 전반 38분 다비드 마르티네스의 선제골을 도와서 LA FC가 승기를 잡았다. 인터 마이애미는 후반전에 달라진 모습을 보여줬지만 동점골까지는 이어지지 못했다. 메시는 프리시즌에 다친 근육 부상 여파 때문인지 몸이 무거웠다. 인터 마이애미는 후반전에 드니 부앙가 제어에 실패하면서 무너졌고, LA FC가 대승을 거뒀다.
인터 마이애미는 이번 이적시장에서 최전방부터 최후방까지 모든 포지션을 강화했지만 개막전부터 완패를 당하고 말았다. 메시의 존재감도 너무 미비했다.
경기 후 메시는 평소와 달랐다. STV 데포르테스의 진행자인 지오바니 게레로는 개인 SNS를 통해 한 영상을 올리며 "메시가 LAFC가 인터 마이애미를 3대0으로 대파한 뒤 심판 판정에 불만을 드러냈다"고 적었다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
영상 속에 메시의 모습은 굉장히 화가 난 상태였다. 심판들이 한 입구로 들어가자 메시가 뒤따라서 들어가려고 했다. 그러자 루이스 수아레스가 메시를 잡아당기면서 진정시키려고 했다. 수아레스의 만류에도 불구하고, 메시는 계속해서 심판들을 쫓으려고 했다. 결국 메시는 심판들이 입장했던 입구로 들어갔다. 몇 초가 지난 뒤에 메시가 다시 나왔지만 메시는 여전히 분노가 가라앉지 않은 것처럼 보였다.
대중들에게 심어진 이미지를 보면 메시는 경기장에서 꽤 신사적인 편이다. 오히려 수아레스가 경기장에서 난동을 부리고, 다혈질로 유명하다. 경기 도중 상대 선수를 물어뜯기도 했던 선수이기 때문이다. 그런데 이번에는 수아레스가 메시를 말리는 이례적인 모습이었다. 이미 축구선수로서 모든 걸 다 이룬 메시지만 리그 1경기에도 여전히 경쟁심이 불타오르는 모양이다.
메시가 심판들을 향해서 어떤 불만을 제기했는지는 아직 보도되지 않고 있지만 이날 경기는 심판이 그렇게 문제가 될 장면을 만들지 않았다. 메시가 동료와 뒤엉켜 얼굴과 목에 충격을 받은 장면이 있었지만 경기 후 심판에게 달려가 항의할 정도의 장면은 아니었다.