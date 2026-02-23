한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

|
[오키나와(일본)=스포츠조선 박재만 기자] 한화 이글스가 지난 시즌 일본프로야구 최하위 팀 지바 롯데를 상대로 0-18 대패했다. 결과는 참담했지만, 그 속에서도 선발 투수로 등판했던 새 외국인 투수 에르난데스의 152㎞ 강속구는 분명하게 빛났다.
김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 22일 일본 오키나와 이토만 니시자키 야구장에서 열린 지바 롯데와의 연습경기에서 0-18로 크게 패했다. 지바 롯데는 지난 시즌 56승3무84패, 승률 .400으로 퍼시픽리그 최하위에 머물렀던 팀. 하지만 이날은 한화 마운드를 상대로 거침없는 타격을 선보였다.
대패 속에서도 한화 선발 에르난데스는 제 몫을 했다. 2이닝 동안 26구를 던지며 2피안타 2탈삼진 무실점. 패스트볼 17구, 커브 8구, 체인지업 1구를 섞어 던졌고, 직구 최고 구속은 152㎞까지 찍혔다. 캠프 첫 실전 등판이라는 점을 감안하면 구위와 제구 모두 안정적이었다.
무사 1루 상황에서는 땅볼을 유도해 4-6-3 병살타로 이닝을 정리했다. 위기 관리 능력도 점검했다. 실점 없이 2이닝을 마친 뒤 마운드를 내려왔다.
스코어는 0-18. 그러나 한화가 올 시즌 기대를 거는 1선발 후보의 첫 실전 투구는 분명 수확이었다. 코디 폰세와 라이언 와이스가 빠진 마운드에서 에르난데스가 보여준 152㎞ 강속구와 침착함은 패배 속에서도 가장 또렷하게 남은 장면이었다.
