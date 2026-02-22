'18점 차 대패' 한화, 예방주사 제대로 맞았다…에르난데스 152㎞ 호투는 위안거리 [오키나와 현장]
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 6회까지 한화 타선이 1점도 뽑지 못한 사이 지바 롯데는 18점을 뽑아냈다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 지바 롯데 야마모토가 득점을 올리고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
[오키나와(일본)=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 일본 지바롯데 마린스를 상대로 호된 예방주사를 맞았다.
한화는 22일 오키나와 이토만 니시자키 구장에서 열린 지바롯데 마린스와의 연습경기에서 0대18로 패배했다. 이날 경기는 7회까지 진행됐다.
이날 한화는 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 차출로 빠진 노시환 문현빈을 제외하고 1군 주전급으로 선발 라인업을 꾸렸다. 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-한지윤(좌익수)-하주석(2루수)-박정현(3루수)-허인서(포수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다. 지바 롯데는 1.5군~2군급 선수가 나왔다.
한화 선발 투수는 윌켈 에르난데스. 호주 멜버른 1차 캠프 막바지 청백전에 나와 152km를 던졌다. 이날도 152㎞의 직구와 더불어 커브, 체인지업 등을 섞었다.
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 에르난데스가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
에르난데스는 1회를 삼자범퇴로 막은 뒤 2회 2사 후 안타를 맞았지만, 후속 타자를 삼진 처리하면서 무실점으로 마운드를 내려왔다.
에르난데스에 이어 엄상백이 1이닝을 무실점으로 막았지만, 4회부터 실점이 이어졌다. 일본 타선에 집중타를 맞았고 10점을 내리 내줬다.
5회에는 스리런 홈런 한 방 포함 8점을 내주면서 점수는 순식간에 0-18까지 벌어졌다. 윤산흠(⅔이닝 5실점)-조동욱(⅓이닝 5실점)-김종수(1이닝 8실점)-박준영(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 등판했다.
투수진이 고전한 가운데 타선도 힘을 내지 못했다. 페라자가 2안타, 오재원과 한지윤 채은성 심우준이 안타를 쳤지만, 집중되지 못했다. 3회와 6회 2개의 안타를 쳤지만, 마지막 한 방이 아쉬웠던 한화는 결국 한 점을 내지 못한 채 이날 경기를 내줬다.
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 페라자가 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
한화는 23일 WBC 대표팀과 연습경기를 한다.
오키나와(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
