홍윤화, 40kg 감량하더니 "합성 아님" 완전히 달라진 모습...5km 완주

기사입력 2026-02-22 13:43


[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 홍윤화가 5km 마라톤 완주를 성공하며 축배를 들었다.

22일 유튜브 채널 '홍윤화 김민기 꽁냥꽁냥'에서는 '홍윤화 마라톤 대회 출전 영상!(합성아님)' 영상이 업로드 됐다.

이날 홍윤화는 마라톤 대회 참가를 위해 나섰다. "떨린다. 나 꼴지하면 안되는데"면서도 기대감을 드러낸 홍윤화는 야무진 준비운동과 함께 밝은 얼굴로 긍정 에너지를 전파했다.

홍윤화는 남편 김민기와 함께 거의 꼴지에 가깝게 뛰면서도 끝까지 포기하지 않고 뛰었다.

홍윤화의 큰 결심에 김민기는 계속해서 구호와 소리를 질러주며 아내의 도전을 응원해 훈훈함을 자아냈다.


홍윤화는 물조차 거부한 채 달리기에 한껏 집중한 모습. 주변에서도 "화이팅" "할 수 있다"라며 응원의 목소리들이 이어졌다.

결국 마라톤 완주에 성공한 홍윤화는 무사히 골인지점을 돌파해 수많은 환호를 들었다.

끝나고 단팥빵으로 허기를 달랜 홍윤화 김민기는 대패 삼겹살로 고된 하루의 보상을 받았다. 홍윤화는 누구보다 행복한 얼굴로 폭풍 먹방을 해 웃음을 자아냈다.


한편 홍윤화는 인생 마지막 다이어트를 선언하며 40kg 감량을 목표로 세웠고, 이후 식단과 운동 등을 통해 약 9개월 만에 목표 감량에 성공했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.