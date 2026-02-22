태진아, 거짓 홍보에 격분 “전한길, 거짓말로 정치 행사에 끌어들여..명예훼손 고소·고발”

유튜브 채널 '전한길뉴스 1waynews'

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 태진아가 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 측이 주최하는 '3·1절 기념 자유음악회'와 관련해 허위사실을 유포한 것에 대해 강력한 법적 대응을 예고했다.

마이데일리 단독 보도에 따르면, 태진아는 22일 통화에서 "현재 전한길 유튜브 채널을 통해 방송된 3월 2일 개최 '3·1절 기념 자유음악회'에 출연 소식과 관련해 명예훼손으로 고소·고발할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "처음 섭외 과정에서 해당 행사를 킨텍스에서 열리는 일반 행사라고 속이고 진행하려 한 점, 무단으로 초상권을 사용한 부분 역시 법적 대응을 준비 중"이라고 강조했다.

스포티비뉴스 취재에 따르면, 태진아 측 관계자는 "현재 전한길 유튜브에 소개되고 있는 음악회에 태진아가 출연한다는 것은 전혀 사실이 아니다. 거짓말로 태진아를 속이고 행사 출연을 문의한 연예 관계자를 명예훼손 혐의로 고소할 예정"이라며 강경 대응을 밝혔다.

이어 "태진아의 사진을 무단으로 행사 포스터에 사용하고, 마치 출연하는 것처럼 홍보한 전한길 유튜브 측에도 법적 대응할 것"이라고 전했다.

전한길 유튜브 채널은 3월 2일 경기 고양 킨텍스에서 자유음악회를 진행한다고 홍보했다. 포스터에는 태진아를 비롯해 뱅크, 윤시내 등의 얼굴이 담겨 있었다.

태진아 측은 "그간 정치권의 러브콜에도 단 한 번도 응하거나 정치 관련 행사에 출연한 적이 없다. 거짓말로 정치적 행사에 끌어들이려 한 것은 개탄스러운 일"이라고 밝혔다.

