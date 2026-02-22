논란 된 포토타임…김도훈, 카리나 손 '조물딱'에 입 열었다[SC이슈]
|
|
|김도훈(왼쪽), 에스파 카리나. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김도훈이 그룹 에스파 멤버 카리나와 관련해 제기된 스킨십 의혹을 직접 해명했다.
김도훈은 21일 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 "카리나 손대지 마"라는 한 팬의 메시지에 "손을 댄 적은 없고, 내 손가락을 긁은 적은 있다. 가려웠거든"이라고 답했다.
논란은 지난 19일 서울 마포구 호텔나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 새 예능 '미스터리 수사단2' 제작발표회에서 불거졌다.
당시 출연진이 단체 포토타임에서 손을 맞잡고 포즈를 취하는 과정에서 김도훈이 카리나의 손을 만지작거리는 듯 보이는 장면이 영상에 담기며 온라인상에서 추측이 확산됐다.
그러나 영상을 자세히 보면 김도훈이 카리나가 아닌 자신의 손가락을 긁는 모습으로 보이며, 촬영 각도에 따른 오해라는 반응도 나온다.
김도훈과 카리나가 출연하는 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단2'는 과학적으로 설명하기 어려운 사건들을 추적하는 어드벤처 추리 프로그램으로, 이용진·존박·혜리·가비 등이 함께 출연한다. 해당 프로그램은 오는 27일 공개된다.
|
|
|넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회가 19일 오전 서울 마포구 호텔 날 서울엠갤러리에서 열렸다. 출연진들이 함께 포즈 취하고 있다.
'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수없는 기묘한 사건들을 추척하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.19/
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.