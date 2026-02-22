'MVP' 폰세의 길 걸을까…에르난데스, 日 타자 상대 152㎞ 2이닝 삭제 "구속 더 나올 수 있다" [오키나와 현장]

기사입력 2026-02-22 18:24


'MVP' 폰세의 길 걸을까…에르난데스, 日 타자 상대 152㎞ 2이닝 …
22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 에르난데스가 역투하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

'MVP' 폰세의 길 걸을까…에르난데스, 日 타자 상대 152㎞ 2이닝 …
22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 에르난데스가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

[오키나와(일본)=스포츠조선 이종서 기자] 코디 폰세는 대성공이었다. 윌켈 에르난데스는 '좋은 전통'을 만들 수 있을까.

에르난데스는 22일 일본 오키나와 이토만 니시자키 구장에서 열린 지바롯데 마린스와 연습경기에 선발로 나와 2이닝 2안타 2탈삼진 무실점을 기록했다. 총 투구수는 26개. 직구 최고 구속은 152km가 나왔고, 커브 체인지업을 섞었다.

이날 22안타를 때려낸 일본 타선을 2이닝 동안 단 두 개의 안타로 묶었다. 1회 선두타자에게 안타를 맞았지만, 직선타와 병살타로 이닝을 끝냈다. 2회에는 2사 후 안타가 있었지만, 삼진 처리했다.

경기를 마친 뒤 에르난데스는 "컨디션 좋았다. 이제 경쟁을 하는 듯 열심히 했다"고 했다.

일본 마운드가 익숙하지 않을 법도 했지만 "마운드는 딱히 신경을 안 썼다. 직구가 내가 원하는대로 잘 들어갔다. 직구 구속이 조금 더 잘 오를 수 있는데 아직 시즌 시작도 안하고 훈련 기간이라 조금씩 끌어 올리고 있다"고 했다.


'MVP' 폰세의 길 걸을까…에르난데스, 日 타자 상대 152㎞ 2이닝 …
22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 에르난데스가 역투하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
공교롭게도 지바롯데는 폰세가 오키나와 캠프 첫 실전 등판했을 당시 상대였다. 폰세는 3이닝 1안타 1볼넷 2탈삼진 무실점을 기록했다. 일본 타선을 잠재우며 기량을 보여준 폰세는 정규시즌 29경기에서 17승1패 평균자책점 1.89로 정규시즌 MVP에 올랐다. 또한 한 시즌 최다 탈삼진 신기록(252개)를 세우기도 했다.

에르난데스는 "나는 내 일에만 집중을 하고 최대한 팀을 위해서 열심히 하려고 한다. 팀이 가을야구에 갈 수 있도록 열심히 하고 있다"고 이야기했다.

이날 에르난데스의 스트라이크 비율은 73.1%. 공격적인 승부를 펼쳤던 부분에 대해 에르난데스는 "작년에 있던 팀에서 배운 건데 최대한 스트라이크를 주면서 안타를 치도록 해야한다는 걸많이 배웠다. 최대한 스트라이크를 잡도록 하려고 한다"고 했다.


올 시즌 목표에 대해서는 "건강하게 야구를 하고 싶다"며 한 시즌 활약을 다짐했다.

한편, 한화는 이날 불펜 투수의 고전으로 0대18로 패배했다. 에르난데스에 이어서 엄상백(1이닝 무실점)-윤산흠(⅔이닝 5실점)-조동욱(⅓이닝 5실점)-김종수(1이닝 8실점)-박준영(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다. 타선에서는 요나단 페라자가 2안타를 기록했고, 한지윤은 2루타를 치며 장타력을 보여줬다.
오키나와(일본)=이종서기자 bellstop@sportschosun.com


'MVP' 폰세의 길 걸을까…에르난데스, 日 타자 상대 152㎞ 2이닝 …
22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 에르난데스가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태진아, 거짓 홍보에 격분 “전한길, 거짓말로 정치 행사에 끌어들여..명예훼손 고소·고발”

2.

이성미 “내가 이홍렬 이혼 시킬 수 있다..입 열면 끝”

3.

김창열, 일본서 입국거부 당했다..‘독도 홍보 활동’ 영향 있었나

4.

'하트시그널2' 장미, 임신 중 파격 D라인 "임부복 안 산다" 선언

5.

‘지소연♥’ 송재희, 운전대에 손 떼고 도로 주행..FSD 기능 놀랍네

스포츠 많이본뉴스
1.

"아이돌로 환생한 줄 알았다!" 日 제대로 '홀릭'…韓 이해인 피겨 갈라쇼 '케데헌' 돌풍→세계를 홀렸다

2.

'18점 차 대패' 한화, 예방주사 제대로 맞았다…에르난데스 152㎞ 호투는 위안거리 [오키나와 현장]

3.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

4.

'충격의 만루포, 스리런 연속 허용' ML 향한 사실상 마지막 도전, 고우석 최악의 스타트

5.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

스포츠 많이본뉴스
1.

"아이돌로 환생한 줄 알았다!" 日 제대로 '홀릭'…韓 이해인 피겨 갈라쇼 '케데헌' 돌풍→세계를 홀렸다

2.

'18점 차 대패' 한화, 예방주사 제대로 맞았다…에르난데스 152㎞ 호투는 위안거리 [오키나와 현장]

3.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

4.

'충격의 만루포, 스리런 연속 허용' ML 향한 사실상 마지막 도전, 고우석 최악의 스타트

5.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.