전현무 심경 고백 "개인적 슬픔도 묻고…요즘 제정신 아니다"

기사입력 2026-02-22 18:35


[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 전현무가 힘든 속내를 밝혔다.

22일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 전현무가 'KBS 연예대상' 수상을 기념해 14년 만에 처음으로 KBS 아나운서실에 금의환향하는 모습이 그려졌다.

이날 아나운서 실장은 전현무에게 "아버님 건강은 괜찮으셔"라고 물었다. 전현무는 지난해 'KBS 연예대상' 대상 수상소감에서 "웃기는 일도 하면서 아버지 병원도 왔다갔다하며 물리적으로 힘든 요즘을 보내고 있다"고 아버지의 투병을 최초로 털어 놓은 바 있다.


이에 전현무는 "좋진 않으세요"라고 밝혔다. 그러면서 "그래서 더 피곤해 보이는 것도 있다"면서 "남을 재밌게 해야 하는 일인데, 내가 즐거워야 되는데 그런 모습을 보다가 웃겨야 하니까 요즘 제정신은 아니다. 쉽지 않다 예능이"라고 이야기했다.

또한 그는 "요즘 제정신은 아니에요"라면서 "개인적인 슬픈 일도 묻어 가며 해야하니 조금 쉽지않다"고 덧붙였다.

한편 전현무는 지난달 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 "(아버지가) 현재 입원 중이시다. 당도 높으시고 혈관 건강도 안 좋으시고 투석도 진행 중이다. 일주일에 세 번의 투석 받는데 힘들다"라고 밝히기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com

