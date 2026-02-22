한지민, 예쁘다고 소문난 친언니 공개 "나보다 유명, 함께 데뷔할 뻔 했다"(요정재형)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한지민이 미모의 친언니를 언급하며 어린 시절 일화를 공개했다.
22일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '지민이가 딱 그때부터 타락했구나..?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 정재형은 한지민을 게스트로 초대해 유쾌한 이야기를 나눴다.
정재형은 한지민의 동창이 작성한 글을 소개하며 "중학교 친구들이 써 놓은 글들을 보면 다 응원하고 싶은 마음에서 쓴 글 같다"고 운을 뗐다. 이어 "너무 모범생이고 예뻐서 일부 친구들이 루머를 만들고 싶어 했지만, 한지민은 아랑곳하지 않고 체육 시간을 즐기며 남자애들과 축구를 했다더라"며 어린 시절 그의 당당함을 회상했다. 이에 대해 한지민은 "운동을 좋아하긴 했다. 체력장 같은 것도 특급이었다"고 솔직히 인정했다.
정재형이 "보통 그 시기 남녀가 관심이 많을 때인데, 예쁜 친구가 있으면 눈이 돌지 않냐"며 학창시절 인기에 대해 묻자, 한지민은 "저보다는 언니가 더 유명했다. 저는 언니의 깐깐한 동생으로 유명했다. 전화하면 잘 안 바꿔주고, '밤 늦게 전화하시는 거 아니다'라고 끊기도 했다"고 답하며 웃음을 자아냈다.
또한 한지민은 "언니가 친구가 많고 인기가 많았다. 엄마는 잔소리를 안 하셨는데, 제가 대신 언니에게 잔소리를 많이 했다. 언니가 대학생인데도 안 들어오면 전화하고 그랬다"고 덧붙이며 친언니와의 우애와 어린 시절 에피소드를 유쾌하게 공개했다.
한지민은 중학교 시절 축구부 감독의 추천으로 연예계에 데뷔하게 된 사연도 공개했다.
그는 "언니도 예쁘다고 소문이 나서 같이 사진을 찍었다. 언니가 활발한 성격이라 하면 좋겠다고 하셨는데, 사진 찍는 분이 '동생의 눈이 다르다'라고 하셨다"며 "저는 카메라 앞이 편했지만, 언니는 불편해했다"고 말했다. 이후 한지민은 오디션을 보고, 광고와 잡지 촬영을 경험하며 연예계에 입문했다고 전했다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com