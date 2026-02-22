'충격의 만루포, 스리런 연속 허용' ML 향한 사실상 마지막 도전, 고우석 최악의 스타트
2일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구 조별리그 B조 대만과 2차전. 8회 추가 실점을 허용하고 있는 고우석.
[스포츠조선 김용 기자] 사실상 마지막 도전인데...
빅리그 마운드에 선 고우석의 모습을 볼 수 있을 것인가.
디트로이트 타이거즈 고우석은 22일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 뉴욕 양키스와의 시범경기에 등판했지만 ⅔이닝 4실점 최악의 피칭으로 자존심을 구기고 말았다. 디트로이트 소속으로 올시즌 사실상 마지막 메이저 도전일 수 있는 시즌을 시작한 가운데, 첫 시범경기부터 난타를 당했으니 앞으로 더 기회를 얻을 수 있을지 지켜봐야 할 일이다.
고우석은 이날 6타자를 상대로 4안타를 허용했다. 그 중 홈런이 2개였다는 게 충격적. 고우석은 팀이 3-13으로 밀리던 8회말 1사 만루 위기서 등판했다. 고우석이 위기 상황에서 어떤 투구를 하는지 보고자 하는 마음이 컸을 투입.
하지만 결과는 최악이었다. 152km 평범한 초구 직구를 통타당했다. 로데릭 아리아스에게 첫 공에 만루홈런을 허용했다. 이어 2사까지 잡은 후 연속 안타를 허용했고, 다시 한 번 잭슨 카스티요에게 스리런 홈런을 얻어맞고 말았다.
고우석은 2024 시즌을 앞두고 샌디에이소 파드리스와 2+1년 계약을 맺었다. 지난해까지 빅리그에 한 번도 서지 못하고 보장 2년 계약이 끝났다. +1년 옵션은 실행할 수 없었고, 일각에서는 고우석이 LG 트윈스로 복귀할 것으로 내다봤다.
하지만 고우석은 메이저 무대에 한 번이라도 서겠다는 일념으로 미국에 잔류했고, 다행히 디트로이트와 손을 잡았다. 스프링 캠프 초청권도 없는 마이너 계약이었다. 고우석의 의지를 느낄 수 있는 장면.
다행히 시범경기에서 던질 기회를 얻었지만, 상상하기도 싫은 최악의 상황으로 끝을 맺었다. 빅리그가 문제가 아니라, 당장 생존이 걸린 싸움을 이어가게 된 고우석이다. 여기서도 버티지 못한다면 이제 더이상 도전 명분이 사라진다.
