[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

[스포츠조선 고재완 기자] 고 최진실의 딸 최준희의 결혼 발표에 유튜버 '연예뒤통령'이 속사정을 공개했다.
유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'는 지난 19일 '예비 신랑 뜻밖의 정체.. 최진실 딸 결혼 발표 엇갈린 속내'이라는 제목의 영상을 공개했다.
최준희는 지난 16일 자신의 SNS에 "저 시집 갑니다"라는 글과 함께 웨딩 사진을 공개했다. 5년간 교제해온 11세 연상의 비연예인 남자친구와 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정인 것으로 알려졌다. 측근들에 따르면 예비 신랑은 화려한 직업군은 아니지만 성실하고 따뜻한 성품의 소유자로, 최준희가 건강 문제와 대중의 시선으로 힘들어할 때 묵묵히 곁을 지킨 인물로 전해졌다.
하지만 결혼 발표 직후 몇 가지 논란이 불거졌다. 먼저 일본에서 진행한 웨딩 촬영 장소가 '미즈코쿠요(중절·사산 아이의 명복을 비는 의식)'가 이뤄지는 공간이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 최준희는 "일본 촬영을 자주 나가는 한국 작가가 지정해 준 장소일 뿐, 내가 어떻게 알았겠느냐"고 해명하며 작가와 나눈 메시지 내용을 공개했다.
또 다른 논란은 교제 시점과 관련된 의혹이었다. 최준희의 현재 나이(23세)와 5년 교제 기간을 근거로 미성년 시절 교제가 시작된 것 아니냐는 추측이 제기된 것이다. 이에 대해 최준희는 "마치 제가 단독 인터뷰를 한 것처럼 표현된 자극적인 기사들을 보며 많이 속상했다"는 취지의 글을 올렸다. 영상에서는 이미 성인이 된 상황에서 결혼까지 발표한 만큼 제3자가 문제 삼기 어려운 사안이라는 의견도 함께 전해졌다.
홍진경과 관련된 이야기 역시 화제가 됐다. 과거 최준희가 SNS에 "이모한테 각자 짝꿍 허락 맞고"라는 글과 함께 홍진경과 찍은 사진을 공개한 사실이 재조명되면서, 홍진경이 결혼을 허락한 것 아니냐는 추측이 나왔다. 이에 홍진경은 "결혼 허락이요? 제가 무슨 자격으로. 그저 잘 살기만 바랄 뿐"이라고 선을 그었다.
무엇보다 관심을 모은 부분은 외할머니 정옥숙 여사와의 관계다. 부모와 외삼촌을 잃은 뒤 최준희에게 남은 가족은 오빠 최환희(지플랫)와 외할머니 정옥숙 여사였다. 하지만 정여사와 최준희는 그동안 지속적으로 갈등을 겪어온 것으로 알려졌다. 2023년 7월에는 최준희가 외할머니를 주거침입 혐의로 신고하는 해프닝이 벌어지기도 했다.
영상에서는 과거 고등학생 시절 오토바이 사고로 병원 치료를 받을 당시 외할머니가 손녀와 남자친구의 병원비 수백만 원을 결제했다는 내용도 영상에서 언급됐다. 그럼에도 갈등은 쉽게 봉합되지 않은 것으로 전해졌다.
대신 최준희는 '이모 할머니'라고 부르는 이에게 많은 의지를 하고 있는 것으로 알려졌다. 최근 설 명절에는 최준희가 '이모 할머니'라 부르는 인물에게 감사의 글을 남겼다. 해당 인물은 혈연 관계는 아니지만 어린 시절부터 가족처럼 의지해온 존재로 알려졌다. 이진호는 "친외할머니 정옥숙 여사와의 관계 회복 정황은 확인되지 않았다. 지인들에 따르면 2023년 사건 이후 연락이 거의 두절됐으며, 이번 결혼 발표 역시 외할머니가 유튜브 뉴스를 통해 접한 것으로 전해졌다"고 말했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com