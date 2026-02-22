혜리, 절친에 다 퍼주는 의리녀..박경혜 "그냥 막 가져가라고, 굉장히 잘 챙겨줘"(경혜볼래)

22일 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 "롯데월드에 머리띠 사러 간 사람 우리뿐일걸..?"이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 박경혜는 '절친' 혜리의 집을 찾아 한 끼 식사를 함께하며 일상을 공유했다. 특히 박경혜는 "(김)혜수 선생님께서 굴을 보내주셨다. 오늘 굴을 먹어보겠다"며 싱싱한 굴을 자랑했다. 굴을 손질한 후에는 "영롱하다. 진짜 빛이 난다", "정말 맛있다. 굴이 진짜 싱싱하다"며 감탄을 연발했다.
박경혜는 "굴이 남으면 라면 끓여 먹어도 진짜 맛있겠다"고 하자, 혜리는 "미쳤냐. 어디에 이 굴을 라면에 넣냐. 부르주아냐"라며 농담해 웃음을 자아냈다.
또한 박경혜는 박준면이 선물한 파김치도 소개하며 "혜리가 구워준 고기랑 준면 언니가 보내준 파김치, 오늘 완전히 먹는 날이다. 맛있는 굴에 삼겹살, 파김치까지 너무 맛있다"고 즐거움을 표현했다. 심지어 혜리에게 옷 선물도 받았다며, "그냥 옷 빌려 입었는데 그냥 가져가라고 한다. 이혜리 씨가 옷을 굉장히 많이 챙겨준다. 제 스타일을 또 잘 안다. 언니한테 잘 어울리겠다 한다"고 고마움을 전했다.