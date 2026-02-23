올림픽 최고 수혜자는 미국의 김연아! 33만→350만 팔로워 역대급 인기 대폭발...16살 돌연 은퇴 후 20살 금메달 2관왕

기사입력 2026-02-23 10:04


올림픽 최고 수혜자는 미국의 김연아! 33만→350만 팔로워 역대급 인기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 최대 수혜자는 알리사 리우(미국)일지도 모르겠다.

일본 매체 더 앤서는 23일 '밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전과 여자 싱글에서 금메달을 획득한 알리사 리우(미국)의 폭발적인 인기 상승이 드러났다. 대회 전후로 인스타그램 팔로워 수가 33만명에서 350만명으로 급증한 것으로 나타났다'고 보도했다.

2005년생 알리사는 이번 대회를 통해서 스타덤에 오른 선수다. 어릴 적부터 기대감이 남달랐던 유망주다. 미국에서는 알리사의 경쟁자가 없을 정도로 압도적인 기량을 자랑했다. 2022년 베이징 올림픽에도 참가해 6위를 달성하면서 미래를 기약했다. 2022년 세계선수권에서 동메달을 획득하면서 점점 기량이 올라가고 있었지만 2022년 4월 돌연 은퇴를 선언했다. 학업에 전념하겠다는 계획이었다.
올림픽 최고 수혜자는 미국의 김연아! 33만→350만 팔로워 역대급 인기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
알리사는 2024년 다시 선수로 복귀하겠다고 선언했다. 거의 2년을 쉬었지만 알리사의 기량은 은퇴 번복 후 폭발적으로 상승했다. 2025년 세계선수권에서 정상에 오르면서 올림픽 메달을 조준했다. 알리사는 이번 대회에서 피겨 단체전 금메달에 기여했고, 개인전에서는 24년 만에 미국에 금메달을 선물했다. 금메달을 2개 차지하면서 스타덤에 올랐다.

매체는 '알리사는 이번 대회에서 단체전 금메달 획득에 기여했고, 여자 싱글에서는 쇼트프로그램(SP) 3위에서 일본 선수들을 역전하며 2관왕을 달성했다. 13세에 전미 챔피언에 올랐고, 지난 베이징 올림픽(6위) 이후 16세에 은퇴했다가 18세에 복귀, 19세에 세계 정상에 섰으며, 20세에 올림픽 금메달을 손에 넣었다'며 알리사의 커리어를 간단하게 소개했다.


올림픽 최고 수혜자는 미국의 김연아! 33만→350만 팔로워 역대급 인기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
더 앤서는 '미국 국가대표팀 SNS에 '알리사 리우 효과'라고 적은 게시물에서는 '300만명의 새로운 팬이 늘었다'고 소개했다. 대회 전인 2월 3일 시점에는 팔로워 수가 33만2000명이었지만 대회 최종일인 2월 22일에는 350만명으로 증가했다는 걸 알리사 SNS 메인 화면을 통해 전했다'고 설명했다.

이어 '관중을 끌어들이는 연기뿐 아니라, 천진난만한 캐릭터와 승패보다 스케이팅 자체를 즐기는 정신성이 주목받으며 미국은 물론 전 세계 팬들을 매료시켰다. 단숨에 스타덤에 오른 리우는 밀라노·코르티나 올림픽을 상징하는 선수로서, 앞으로도 계속 회자될 존재가 될 것'이라고 평가했다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.