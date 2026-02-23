김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"

기사입력 2026-02-23 11:08


김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김승수가 박세리에 석고대죄했다.

23일 tvN STORY 측은 "박세리 열애설의 주인공. 김승수가 밝히는 진실은?"이라는 제목으로 '남겨서 뭐하게' 예고편을 공개했다.

영상 속 김승수는 "정말 죄송하다"면서 박세리에게 석고대죄하면서 전원 하우스에 등장했다.

김승수는 지난 출연 이후 박세리와 결혼설, 열애설 등 가짜 뉴스에 휩싸이며 화제를 모은 바 있다.

박세리는 "아침에 주민들을 만나면 인사를 하지 않나. 그때 '축하한다'라는 이야기를 많이 들었다"라면서 가짜 뉴스로 인해 고통받았던 당시를 떠올렸다.


김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 …
김승수는 "결혼설 등 모두 가짜 뉴스라고 주위에 얘기해도 아무도 안 믿는다"라며 "'감히 대국민 영웅을 너 따위가?'라면서 질타받았다"라고 털어놨다.

이어 박세리는 가짜 뉴스 유포자들에게 모두 찾아낼 거라며 엄중 경고를 날리며 "(진짜)남자 친구 생기면 공개할 것"이라고 선포했다.

이를 듣던 이영자는 당시 방송에서 본인도 함께 있었지만 열애설 숏츠 등에서 잘려서 편집되었다고 말해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

3.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

4.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

5.

양치승, 15억 사기 당한 후 인생 역전...100억 한강뷰 아파트 입성 "지하서 올라와" ('막튜브')

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

3.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

4.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

5.

양치승, 15억 사기 당한 후 인생 역전...100억 한강뷰 아파트 입성 "지하서 올라와" ('막튜브')

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

"심판실 난입 아냐" MLS 공식 발표! 손흥민에 완패하자 대폭발한 메시…징계위 회부도 'NO'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.