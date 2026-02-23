김승수, '결혼설' 박세리 찾아가 석고대죄..."감히 너 따위가, 질타 받아"
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김승수가 박세리에 석고대죄했다.
23일 tvN STORY 측은 "박세리 열애설의 주인공. 김승수가 밝히는 진실은?"이라는 제목으로 '남겨서 뭐하게' 예고편을 공개했다.
영상 속 김승수는 "정말 죄송하다"면서 박세리에게 석고대죄하면서 전원 하우스에 등장했다.
김승수는 지난 출연 이후 박세리와 결혼설, 열애설 등 가짜 뉴스에 휩싸이며 화제를 모은 바 있다.
박세리는 "아침에 주민들을 만나면 인사를 하지 않나. 그때 '축하한다'라는 이야기를 많이 들었다"라면서 가짜 뉴스로 인해 고통받았던 당시를 떠올렸다.
김승수는 "결혼설 등 모두 가짜 뉴스라고 주위에 얘기해도 아무도 안 믿는다"라며 "'감히 대국민 영웅을 너 따위가?'라면서 질타받았다"라고 털어놨다.
이어 박세리는 가짜 뉴스 유포자들에게 모두 찾아낼 거라며 엄중 경고를 날리며 "(진짜)남자 친구 생기면 공개할 것"이라고 선포했다.
이를 듣던 이영자는 당시 방송에서 본인도 함께 있었지만 열애설 숏츠 등에서 잘려서 편집되었다고 말해 웃음을 자아냈다.
anjee85@sportschosun.com
