태진아 이어 이재용·정찬희도 '3.1절 음악회' 손절…"정치 행사에 속았다"

기사입력 2026-02-23 09:04


이재용 사진=연합뉴스

유튜브 채널 '전한길뉴스 1waynews'

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 태진아가 정치색이 짙은 공연 출연설과 관련해 법적 대응을 예고한 가운데, 방송인 이재용과 소프라노 정찬희도 불참 의사를 밝히며 논란이 확산되고 있다.

이에 해당 행사를 기획한 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨는 "당혹스럽다"는 입장을 내놨다.

앞서 전한길 씨 측은 오는 3월 2일 고양시 킨텍스에서 열리는 '3.1절 기념 자유음악회' 홍보 포스터를 공개했다. 포스터에는 태진아를 비롯해 이재용, 정찬희 등의 이름과 사진이 포함됐다.

그러나 태진아 측은 공식 입장문을 통해 "해당 공연에 출연하지 않는다"며 "정치적 행사를 일반 행사처럼 안내한 관계자를 명예훼손으로 고소·고발할 것"이라고 밝혔다. 또한 사전 허락 없이 사진을 사용한 유튜브 채널에 대해서도 법적 대응을 준비 중이라고 전했다.

이후 이재용 역시 사회를 맡지 않겠다는 뜻을 밝혔고, 정찬희 또한 SNS를 통해 "출연하지 않기로 했다"고 알렸다. 두 사람은 공연의 정치적 성격을 확인한 뒤 불참을 결정한 것으로 전해졌다.

이에 대해 전한길 씨는 22일 SNS를 통해 "태진아 씨가 자유콘서트 관련 저를 고발한다는 소식을 들었다"며 "아마도 소속사 측이 단순 음악회로 알았다가 전한길 주최임을 알고 정치적 외압이나 부담을 갖고 이렇게 대응한 듯하다"고 주장했다.

이어 그는 "지난해 8·15 광복절 자유콘서트 때도 연예인들이 자유 우파 콘서트 참석이 부담된다고 거절한 경우가 많았다. 씁쓸하다"며 "뜻 맞는 분들이 모여 '자유 대한민국 만세'를 외쳐보고자 한다"고 밝혔다.

또 다른 게시글에서는 "연예인들이 무슨 잘못이 있겠냐. 공연도 정치색에 따라 눈치를 봐야 하는 현실이 서글플 뿐"이라며 "아무도 안 오면 저 혼자서라도 외치겠다"고 덧붙였다.


태진아의 강경 대응과 출연진들의 연쇄 불참, 전한길 씨의 공개 입장이 맞물리며 '3.1절 기념 자유음악회'를 둘러싼 공방은 더욱 격화되는 모양새다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  등록번호 : 서울 아01720
  등록일자 : 2011년 7월 29일
  발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.