'13남매 장녀' 남보라, 유럽 태교여행에 동생들 우르르..♥남편 옆 D라인 '눈길'

기사입력 2026-02-23 08:38


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 태교 여행 중인 근황을 공개했다.

남보라는 23일 "태교여행. 남편이랑 동생들이랑 같이 온 스페인"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 남보라는 남편, 가족과 함께 스페인으로 태교 여행을 떠난 모습. 유럽의 이국적인 풍경을 배경으로 포즈를 취한 남보라는 아름다운 D라인을 드러내 시선을 모은다.


또한 남보라는 남편과 다정하게 찍은 인증샷을 공개하며 남다른 부부애를 자랑했다. 그는 "음식도 맛있고 경치도 다 좋아서 행복하다"며 설레는 예비 엄마의 마음을 전했다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 깜짝 발표했다. 오는 6월 출산을 앞두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

