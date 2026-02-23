저기서 이게 들어가? 오현규의 시속 122㎞ 대포알→감독마저 무릎 꿇었다…쉬페르리그 20년 역사상 가장 빨라

최종수정 2026-02-23 11:52

오현규 골장면. 사진=베식타시 영상 캡처

[스포츠조선 강우진 기자]한국 대표팀 공격수 오현규가 베식타시 이적 후 3경기 연속골에 성공했다. 구단 역사에 남을 원더골을 성공시키며 감독과 팬들을 놀라게 했다.

베식타시는 23일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 쉬페르리그 23라운드 홈경기에서 괴즈테페에게 4대0으로 승리했다.


오현규. 사진=베식타시
이날 최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 3-0으로 앞서던 후반 29분 강력한 중거리 슈팅으로 쐐기골을 넣었다. 오현규는 페널티박스 오른쪽 끝에서 반대편 골문을 향해 오른발 중거리 슈팅을 시도했다. 슈팅의 속도가 너무 빨라서 상대 골키퍼의 반응이 늦었고, 그대로 골망을 갈랐다. 지난 겨울 이적시장에서 베식타시에 합류한 오현규의 3경기 연속골이었다. 이는 1903년 창단한 구단 123년 역사를 통틀어 최초 기록이다. 오현규의 골을 본 세르겐 얄친 베식타시 감독은 곧바로 무릎을 꿇으며 감탄했다. 팬들 역시 오현규의 골장면을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 그의 활약을 재조명했다.


사진=베식타시
아울러 오현규의 이번 득점의 슈팅 속도는 시속 122㎞로 확인됐다. 최근 20년 쉬페르리그 역사상 가장 빠른 슈팅으로 기록됐다.

튀르키예 매체 '메드야 시야 베야즈'는 '베식타시 유니폼을 입고 뛰는 오현규의 득점은 시속 122㎞로 최근 20년간 쉬페르리그에서 가장 빠른 슈팅 기록을 경신했다'며 '한국인 스타의 슈팅은 축구계 전반에서 화제가 됐다'고 전했다.

이어 '해당 장면에서 오현규는 페널티 박스 바깥 지점에서 공을 컨트롤한 뒤, 지체 없이 강력한 슈팅을 시도해 골키퍼를 속수무책으로 만들었다'며 '기술과 힘이 동시에 결합된 이 슈팅은 관중석에 큰 환호를 불러일으켰고, 데이터 분석 플랫폼에서도 주목받았다'고 덧붙였다.

베식타시에서의 꾸준한 활약으로 오현규의 강력한 슈팅 능력이 전 세계적 관심을 받을 것으로 보인다. 지금의 골 결정력을 유지한다면 튀르키예를 떠나 유럽 빅리그 입성도 시간문제일 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.