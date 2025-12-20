英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴다…"남은 시즌, 여기에 있을 것"

기사입력 2025-12-20 16:25


英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴…
사진=포츠머스 SNS 캡처

英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴…
사진=포츠머스 SNS 캡처

[스포츠조선 김가을 기자]존 모우진요 포츠머스 감독이 양민혁 이적설을 일축했다.

토트넘의 소식을 주로 전하는 스퍼스웹은 19일(이하 한국시각) '모우진요 감독이 양민혁의 레알 마드리드(스페인) 이적 추측 속에서 관련 소식을 공개했다'고 보도했다.

양민혁은 최근 뜨거운 이적설의 중심에 섰다. 최근 스페인 언론 피차헤스는 '레알 마드리드가 양민혁을 눈여겨 보고 있다. 잠재력 있는 어린 선수에게 투자하는 팀 정책에 부합하는 선수다. 당장 1군 전력을 강화할 목적은 아니다. 레알 마드리드는 유망주를 영입해 육성하고 성장 과정을 평가하려고 한다'고 했다. 영국 언론 더선도 '레알 마드리드가 양민혁의 원 소속팀인 토트넘 설득하려고 한다. 기본 이적료 약 440만 파운드에 최대 180만 파운드의 성과 기반 옵션이 포함된 제안을 검토하고 있다'고 전했다.

2006년생 양민혁은 전 세계가 주목하는 재능이다. 그는 고등학교 3학년이던 2024년, 강원FC의 유니폼을 입고 K리그에 데뷔했다. 준프로 신분으로 K리그를 뒤흔들었고, 곧바로 프로 전환했다. 그는 K리그 37경기에서 11골-6도움을 기록했다. 영플레이어상도 거머쥐었다. 토트넘은 양민혁의 재능을 높이 평가했고, 1군 계약을 했다. 양민혁은 지난 시즌엔 퀸즈 파크 레인저스(QPR), 올해는 포츠머스에서 임대로 뛰며 경험을 쌓고 있다.


英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴…
사진=포츠머스 SNS 캡처

英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴…
사진=포츠머스 공식 SNS
스퍼스웹은 '양민혁은 올 시즌 경기를 거듭하며 더 빼어난 활약을 하고 있다. 레알 마드리드에서 관심을 갖고 지켜보고 있다는 보도가 나왔다'고 했다.

이 매체에 따르면 모우진요 감독은 "(레알 마드리드에 대한) 얘기는 들었지만, 토트넘이나 레알 마드리드에서 들은 것은 없다. 양민혁은 남은 시즌 여기에 있을 것 같다. 토트넘이 그를 리콜하고 싶다면 리콜할 수 있다"며 "양민혁은 10대의 나이에 힘든 상황에서도 매우 잘 해냈다. 시즌이 끝날 때까지 남을 것"이라고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이수근 뇌성마비 子, 유학 생활 중 귀국 "많이 보고 싶었어"

2.

트와이스 다현, 17세 노출 경험..“이래도 되나 싶었다”

3.

이시영, 출산 한달 만에 5895m 킬리만자로 등산 도전..노홍철과 '티켓팅 완료'

4.

'재벌家 이혼' 최정윤, 버스기사 꿈꾼다..."주 5일·연봉 8천 너무 좋아"

5.

강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한채아')

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이을용 주니어' 이승준, K리그 복귀...'신생팀' 용인 유니폼 입는다

2.

김하성 아래지만 김혜성 위다! 김하성으로 본전 뽑은 SD, 송성문을 선택한 이유

3.

'레전드 극찬' KIA 유망주, 美 유학 효과 되찾는다…"자꾸 옛날 습관이 나와서 섞이더라고요"

4.

[오피셜] 대구FC, 베테랑 미드필더 한국영 영입

5.

kt wiz, '수원 사랑의 산타' 행사 개최

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이을용 주니어' 이승준, K리그 복귀...'신생팀' 용인 유니폼 입는다

2.

김하성 아래지만 김혜성 위다! 김하성으로 본전 뽑은 SD, 송성문을 선택한 이유

3.

'레전드 극찬' KIA 유망주, 美 유학 효과 되찾는다…"자꾸 옛날 습관이 나와서 섞이더라고요"

4.

[오피셜] 대구FC, 베테랑 미드필더 한국영 영입

5.

kt wiz, '수원 사랑의 산타' 행사 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.