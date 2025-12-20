강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 강예원이 앞트임 복원 수술 후 사람들이 자신을 못 알아본다고 고백했다.
20일 한채아의 유튜브 채널에서는 ''나 이러다 혼자 살다 죽나 봐' 예원 언니 집에 놀러 갔다가 소개팅 부탁받고 왔습니다…ㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.
한채아는 절친인 강예원의 집에 가 함께 식사를 즐겼다. 한채아는 강예원에게 고마웠던 점에 대해 "영화계에서는 언니가 완전 선배였고 나는 영화계에서 잘 모를 때였다. 현장에서는 다들 예민하고 정렬이 되어있지 않냐"며 "첫날에 언니가 먼저 인사를 해준 거다. 언니한테는 그게 당연한 거지만 선배가 후배한테 반갑게 인사해주기 쉽지 않다. 그런 사람 많이 없다"고 밝혔다.
이에 강예원은 "얼마 전에 레스토랑에 갔는데 옆자ㅣ에 전도연 선배님이랑 딸이랑 식사를 하고 계셨다. 나는 전도연 선배님 본 적이 없다. 처음 봤는데 인사해야겠다는 생각이 들더라. 가서 '안녕하세요. 저 강예원입니다. 저 요즘 사람들이 잘 못 알아본다'고 인사했다. 그러니까 '어머' 하면서 인사를 하시더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 강예원은 최근 앞트임 복원 수술을 해 달라진 외모로 화제가 된 바 있다.
강예원은 "나는 재치 있게 웃음으로 승화시키려고 그런 얘기를 했다. (못 알아보면) 민망해하실까 봐"라며 "그런데 밥값을 계산해주셨다. 내가 감사하다고 연락을 했는데 제가 먼저 와서 인사해준 게 고맙다고 했다더라. '당연한 건데 그게 왜 고맙냐' 하니까 그렇지 않은 사람들 많다더라. 삭막하구나 싶었다. 쑥스러워서 인사를 안 하는 건데 상대방은 그렇게 생각할 수도 있구나 싶다"고 밝혔다.
이에 한채아는 "내가 괜히 가서 불편할 수도 있고 더 신인이라면 나를 못 알아볼 수도 있는 거고"라고 공감했고 강예원은 "나처럼 얘기를 해야지. '저 요새 사람들이 못 알아봐요. 강예원입니다.' 내 이름을 찾아서 보여줄 판이었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
그러면서 강예원은 "요즘 사람들이 오랜만에 보면 '음?' 한다. 상처 받잖아. 그래서 '안녕하세요. 강예원입니다'라고 스스로 어필한다"고 밝혔다.