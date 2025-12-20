강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한채아')

기사입력 2025-12-20 14:11


강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 강예원이 앞트임 복원 수술 후 사람들이 자신을 못 알아본다고 고백했다.

20일 한채아의 유튜브 채널에서는 ''나 이러다 혼자 살다 죽나 봐' 예원 언니 집에 놀러 갔다가 소개팅 부탁받고 왔습니다…ㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한채아는 절친인 강예원의 집에 가 함께 식사를 즐겼다. 한채아는 강예원에게 고마웠던 점에 대해 "영화계에서는 언니가 완전 선배였고 나는 영화계에서 잘 모를 때였다. 현장에서는 다들 예민하고 정렬이 되어있지 않냐"며 "첫날에 언니가 먼저 인사를 해준 거다. 언니한테는 그게 당연한 거지만 선배가 후배한테 반갑게 인사해주기 쉽지 않다. 그런 사람 많이 없다"고 밝혔다.

이에 강예원은 "얼마 전에 레스토랑에 갔는데 옆자ㅣ에 전도연 선배님이랑 딸이랑 식사를 하고 계셨다. 나는 전도연 선배님 본 적이 없다. 처음 봤는데 인사해야겠다는 생각이 들더라. 가서 '안녕하세요. 저 강예원입니다. 저 요즘 사람들이 잘 못 알아본다'고 인사했다. 그러니까 '어머' 하면서 인사를 하시더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 강예원은 최근 앞트임 복원 수술을 해 달라진 외모로 화제가 된 바 있다.


강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한…
강예원은 "나는 재치 있게 웃음으로 승화시키려고 그런 얘기를 했다. (못 알아보면) 민망해하실까 봐"라며 "그런데 밥값을 계산해주셨다. 내가 감사하다고 연락을 했는데 제가 먼저 와서 인사해준 게 고맙다고 했다더라. '당연한 건데 그게 왜 고맙냐' 하니까 그렇지 않은 사람들 많다더라. 삭막하구나 싶었다. 쑥스러워서 인사를 안 하는 건데 상대방은 그렇게 생각할 수도 있구나 싶다"고 밝혔다.

이에 한채아는 "내가 괜히 가서 불편할 수도 있고 더 신인이라면 나를 못 알아볼 수도 있는 거고"라고 공감했고 강예원은 "나처럼 얘기를 해야지. '저 요새 사람들이 못 알아봐요. 강예원입니다.' 내 이름을 찾아서 보여줄 판이었다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

그러면서 강예원은 "요즘 사람들이 오랜만에 보면 '음?' 한다. 상처 받잖아. 그래서 '안녕하세요. 강예원입니다'라고 스스로 어필한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

2.

키움, 송성문 팔아서 '1년 생활비' 벌었다! 이적료 수익이 1년치 연봉 총액 규모

3.

'대박터졌다!' 송성문 MLB 샌디에이고 3년-193억 입단합의. '믿고 쓰는 히어로즈출신' 메이저리거 또 탄생

4.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

5.

단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 달라. 팀이 이해해줘서 잘 치료할 수 있었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.