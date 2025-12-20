이수근 뇌성마비 子, 유학 생활 중 귀국 "많이 보고 싶었어"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이수근의 둘째 아들 태서 군이 잠시 한국으로 돌아왔다.
이수근의 아내 박지연은 20일 "2주 동안 이태서한테 집중할 예정. 연락이 늦어도 양해부탁드립니다"라며 아들의 귀국 소식을 알렸다.
박지연은 김밥을 준비하며 아들을 기다리는 모습. "이태서! 웰컴백!!! 많이 보고 싶었어"라고 적힌 현수막까지 직접 준비했다. 박지연은 "고칠 점을 보고 잔소리하지 말고 장점을 보고 칭찬해주자..주문 거는 중…"이라며 마음을 다잡았다.
15살인 이수근 박지연 부부의 둘째 아들 태서 군은 임신 7개월 차에 1.6kg의 미숙아로 태어나 뇌성마비를 앓았다. 이수근은 과거 방송을 통해 태서 군이 중환자실에 3개월 넘게 있었다며 "운동 신경에 문제가 생겨서 오른팔과 다리에 장애가 있다"고 밝혔다.
이후 태서 군은 지난 4월 방송된 KBS 조이 '무엇이든 물어보살'을 통해 유학 소식이 알려졌다. 이수근은 "우리 아들에 관한 이야기가 많이 나오는데 기사에 나오는 것처럼 심각하지 않다"고 말했고 서장훈은 "유학 가서 행복하게 잘 지내고 있으니 걱정 마시라"라고 덧붙였다. 이에 이수근은 "3개월 차인데 영어가 하나도 안 늘었다"고 농담했다.
한편, 박지연은 개그맨 이수근과 2008년 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.
박지연은 지난 2011년 둘째 아들 임신 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겨 친정 아버지로부터 신장을 이식 받았으나 신장이 제대로 자리 잡지 못했다. 이에 박지연은 지난 8월 친오빠가 신장 기증자로 나서며 재이식 수술을 받았다.
