'역대 최초 대기록' 독보적 괴물의 포효…현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 2위 사수[천안 리뷰]

최종수정 2025-12-20 15:37

'역대 최초 대기록' 독보적 괴물의 포효…현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 …
현대캐피탈 레오가 V리그 역대 최초 7000득점 역사를 썼다. 사진제공=KOVO

[천안=스포츠조선 김민경 기자] 현대캐피탈이 OK저축은행을 꺾고 2위를 사수했다.

현대캐피탈은 20일 천안유관순체육관에서 열린 '진에어 2025~2026시즌 V리그' 남자부 OK저축은행과 3라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-19, 25-21, 25-23)으로 완승했다.

현대캐피탈은 시즌 성적 9승6패, 승점 29점을 기록해 2위를 사수했다. 4위 OK저축은행은 3연승을 마감하고 8승8패, 승점 23점에 머물렀다.

현대캐피탈 외국인 공격수 레오는 V리그 역대 최초로 7000득점 고지를 밟았다. 레오는 경기 전까지 개인 통산 6989득점을 기록하고 있었는데, 이날 19점을 추가했다.

레오는 2012~2013시즌 삼성화재와 계약하고 처음 V리그를 밟았다. 2014~2015시즌까지 3시즌 연속 삼성화재와 동행하며 괴물 외국인 에이스로 맹활약했다. 이후 해외리그에서 뛰다 2021~2022시즌 OK금융그룹(현 OK저축은행)과 계약하고 V리그 복귀를 결심했고, 2023~2024시즌까지 3시즌을 또 함께했다. 2024~2025시즌부터는 현대캐피탈과 계약해 지금까지 뛰고 있다. V리그에서 8시즌째 뛰고 있는 장수 외국인답게 역대 최초 기록까지 작성했다.

현대캐피탈은 레오 외에도 허수봉이 16득점, 신호진이 13득점을 기록하며 고르게 공격을 펼쳤다. OK저축은행은 외국인 주포 디미트로프가 4득점에 그친 가운데 전광인, 송희채 등 국내 선수들로만 버티기에는 한계가 있었다.

현대캐피탈은 1, 2라운드 경기 모두 OK저축은행에 패했기에 이날은 승리하고자 하는 의지가 대단할 것으로 보였다.

신영철 OK저축은행 감독은 "현대캐피탈 선수들이 자존심이 상했을 것이기에 우리를 오늘(20일) 이기려는 각오가 대단할 것이다. 오늘 미팅할 때 선수들한테 부드럽게 가자고 했다. 우리 범실만 없이 부드럽게 하면 좋은 결과가 있을 것"이라고 했다.


'역대 최초 대기록' 독보적 괴물의 포효…현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 …
공격하는 현대캐피탈 레오(오른쪽). 사진제공=KOVO

'역대 최초 대기록' 독보적 괴물의 포효…현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 …
현대캐피탈 허수봉(왼쪽)이 공격하고 있다. 사진제공=KOVO

필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "위만 바라보고 갈 것이다. 밑으로 떨어진다는 생각은 안 했다. OK저축은행은 투지가 있고, 파이팅이 있는 팀이라 당연히 어려운 경기가 될 것이다. 우리에게는 좋은 시험대가 될 수 있다. 강한 투지가 있는 팀에 맞서서 어떻게 이겨낼 수 있는지 시험하는 자리가 될 것"이라고 힘줘 말했다.

1세트부터 현대캐피탈이 기선 제압에 성공했다. 레오가 7득점, 허수봉이 5득점을 기록하며 OK저축은행을 두들겼다. 11-11에서 최민호가 2연속 공격 득점에 성공하면서 앞서 나가기 시작했다. 허수봉이 15-14에서 오픈 공격에 성공하고, 16-14에서는 오데이의 속공을 가로막으면서 거리를 더 벌렸다. 21-18에서는 레오가 디미트로프의 백어택을 블로킹하고, 바로 강한 서브로 OK저축은행의 리시브를 흔들면서 추격 의지를 꺾었다.

2세트 팽팽한 흐름은 강한 서브로 깼다. 9-9에서 레오가 퀵오픈 득점한 뒤 바야르사이한이 서브 에이스를 터트려 11-9로 달아났다. 12-10에서는 신호진이 서브 에이스를 기록하면서 더 분위기를 탔다. 19-15에서는 허수봉이 서브 득점해 OK저축은행의 반격할 틈을 주지 않았다.

3세트에도 허수봉의 서브 에이스 행진은 계속됐다. 8-7에서 허수봉이 송희채를 겨냥해 2연속 서브 득점에 성공하면서 10-7로 거리를 벌렸다. 17-14에서 신호진과 바야르사이한의 공격이 연달아 오데이의 벽에 막혀 17-16까지 쫓기고, 20-19에서 송희채를 막지 못해 20-20이 됐다. 해결사는 역시 레오였다. 레오가 2연속 공격으로 22-20까지 다시 거리를 벌리면서 승리에 쐐기를 박았다.


'역대 최초 대기록' 독보적 괴물의 포효…현대캐피탈, OK저축은행 꺾고 …
3연승을 마감한 OK저축은행. 사진제공=KOVO

천안=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

2.

이수근 뇌성마비 子, 유학 생활 중 귀국 "많이 보고 싶었어"

3.

트와이스 다현, 17세 노출 경험..“이래도 되나 싶었다”

4.

이시영, 출산 한달 만에 5895m 킬리만자로 등산 도전..노홍철과 '티켓팅 완료'

5.

강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한채아')

스포츠 많이본뉴스
1.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

2.

[공식발표]"韓 축구 비상!" '역대급 유관력' 에이스 이강인, 허벅지 근육 부상으로 이탈 "몇 주간 나서지 못한다"

3.

김하성 아래지만 김혜성 위다! 김하성으로 본전 뽑은 SD, 송성문을 선택한 이유

4.

[단독]'이을용 주니어' 이승준, K리그 복귀...'신생팀' 용인 유니폼 입는다

5.

[오피셜] 대구FC, 베테랑 미드필더 한국영 영입

스포츠 많이본뉴스
1.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

2.

[공식발표]"韓 축구 비상!" '역대급 유관력' 에이스 이강인, 허벅지 근육 부상으로 이탈 "몇 주간 나서지 못한다"

3.

김하성 아래지만 김혜성 위다! 김하성으로 본전 뽑은 SD, 송성문을 선택한 이유

4.

[단독]'이을용 주니어' 이승준, K리그 복귀...'신생팀' 용인 유니폼 입는다

5.

[오피셜] 대구FC, 베테랑 미드필더 한국영 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.