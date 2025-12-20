'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사…

'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사퇴 '붕괴 또 붕괴'
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 박찬준 기자]'황소' 황희찬이 뛰고 있는 울버햄튼 원더러스의 제프 시 회장이 결국 물러났다.
울버햄튼은 20일(한국시각) 공식 채널을 통해 '제프 시 회장이 구단을 떠난다'며 '그는 푸싱 스포츠클럽 회장 겸 최고경영자(CEO)직은 유지하지만, 구단 운영과 관련된 업무는 더이상 맡지 않을 예정'이라고 발표했다.
2016년 푸싱 그룹에 합류한 네이션 시가 임시회장을 맡을 예정이다. 네이선 시는 제프 시 회장과 혈연관계는 아니다. 울버햄튼은 '네이선 시 임시회장은 푸싱의 핵심 사업 부문 개발에 대한 폭넓은 경험과 프로젝트 실행, 운영 관리 및 자원 통합 분야에서 뛰어난 실적을 보유하고 있다'고 설명했다.
제프 시 회장의 사퇴는 역시 성적 부진 때문이다. 울버햄튼은 올 시즌 최악의 행보를 보이고 있다. 개막 후 16경기에서 단 1번도 이기지 못했다. 무승부도 단 두차례, 승점은 2에 불과하다. 잔류 마지노선인 17위 리즈 유나이티드와의 승점차는 14에 달한다. 사실상 강등을 예약했다.
21일 예정된 브렌트퍼드와의 경기에서도 승리하지 못할 경우, 2020~2021시즌 셰필드 유나이티드가 세운 잉글랜드 프리미어리그 최장 무승 기록(17경기)과 타이를 이루는 불명예를 안게 된다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
2016년 푸싱 그룹에 인수돼 꾸준히 좋은 모습을 보인 울버햄튼은 최근 들어 내리막을 거듭하고 있다. 특히 스타 선수들을 매각하고, 감독을 여러차례 교체하는 과정에서 팬들의 불만이 쏟아졌다. 결국 맨유와의 홈경기에서는 수 천명의 팬들이 구단에 항의하는 시위를 벌이기도 했다.
결국 구단주인 궈광창 푸싱그룹 회장이 결단을 내렸다. 텔레그래프는 '중국에 거주하는 궈광창 회장이 구단의 방향성에 큰 불만을 품고 있는 것으로 알려졌다'며 '시급한 변화가 필요하다고 판단해 제프 시 회장의 사임은 불가피했다'고 전했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.