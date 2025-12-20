'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사퇴 '붕괴 또 붕괴'

기사입력 2025-12-20 15:58


'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]'황소' 황희찬이 뛰고 있는 울버햄튼 원더러스의 제프 시 회장이 결국 물러났다.

울버햄튼은 20일(한국시각) 공식 채널을 통해 '제프 시 회장이 구단을 떠난다'며 '그는 푸싱 스포츠클럽 회장 겸 최고경영자(CEO)직은 유지하지만, 구단 운영과 관련된 업무는 더이상 맡지 않을 예정'이라고 발표했다.

2016년 푸싱 그룹에 합류한 네이션 시가 임시회장을 맡을 예정이다. 네이선 시는 제프 시 회장과 혈연관계는 아니다. 울버햄튼은 '네이선 시 임시회장은 푸싱의 핵심 사업 부문 개발에 대한 폭넓은 경험과 프로젝트 실행, 운영 관리 및 자원 통합 분야에서 뛰어난 실적을 보유하고 있다'고 설명했다.

제프 시 회장의 사퇴는 역시 성적 부진 때문이다. 울버햄튼은 올 시즌 최악의 행보를 보이고 있다. 개막 후 16경기에서 단 1번도 이기지 못했다. 무승부도 단 두차례, 승점은 2에 불과하다. 잔류 마지노선인 17위 리즈 유나이티드와의 승점차는 14에 달한다. 사실상 강등을 예약했다.


'황희찬 어쩌나' 16경기 0승 '강등 1순위' 울버햄튼, 회장 마저 사…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
21일 예정된 브렌트퍼드와의 경기에서도 승리하지 못할 경우, 2020~2021시즌 셰필드 유나이티드가 세운 잉글랜드 프리미어리그 최장 무승 기록(17경기)과 타이를 이루는 불명예를 안게 된다.

2016년 푸싱 그룹에 인수돼 꾸준히 좋은 모습을 보인 울버햄튼은 최근 들어 내리막을 거듭하고 있다. 특히 스타 선수들을 매각하고, 감독을 여러차례 교체하는 과정에서 팬들의 불만이 쏟아졌다. 결국 맨유와의 홈경기에서는 수 천명의 팬들이 구단에 항의하는 시위를 벌이기도 했다.

결국 구단주인 궈광창 푸싱그룹 회장이 결단을 내렸다. 텔레그래프는 '중국에 거주하는 궈광창 회장이 구단의 방향성에 큰 불만을 품고 있는 것으로 알려졌다'며 '시급한 변화가 필요하다고 판단해 제프 시 회장의 사임은 불가피했다'고 전했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

2.

이수근 뇌성마비 子, 유학 생활 중 귀국 "많이 보고 싶었어"

3.

트와이스 다현, 17세 노출 경험..“이래도 되나 싶었다”

4.

이시영, 출산 한달 만에 5895m 킬리만자로 등산 도전..노홍철과 '티켓팅 완료'

5.

강예원, 앞트임 복원 후 부작용 고백 "사람들이 못 알아봐 상처" ('한채아')

스포츠 많이본뉴스
1.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

2.

[공식발표]"韓 축구 비상!" '역대급 유관력' 에이스 이강인, 허벅지 근육 부상으로 이탈 "몇 주간 나서지 못한다"

3.

김하성 아래지만 김혜성 위다! 김하성으로 본전 뽑은 SD, 송성문을 선택한 이유

4.

[단독]'이을용 주니어' 이승준, K리그 복귀...'신생팀' 용인 유니폼 입는다

5.

[오피셜] 대구FC, 베테랑 미드필더 한국영 영입

스포츠 많이본뉴스
1.

'100억 이미 썼는데' 한화, 현역 1위라도 신중할 수밖에…황재균 충격 은퇴 영향 받을까

2.

[공식발표]"韓 축구 비상!" '역대급 유관력' 에이스 이강인, 허벅지 근육 부상으로 이탈 "몇 주간 나서지 못한다"

3.

김하성 아래지만 김혜성 위다! 김하성으로 본전 뽑은 SD, 송성문을 선택한 이유

4.

[단독]'이을용 주니어' 이승준, K리그 복귀...'신생팀' 용인 유니폼 입는다

5.

[오피셜] 대구FC, 베테랑 미드필더 한국영 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.