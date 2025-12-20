'재벌家 이혼' 최정윤, 버스기사 꿈꾼다..."주 5일·연봉 8천 너무 …

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최정윤이 버스 운전에 대한 관심을 드러내며 반전 근황을 전했다.
최정윤은 "소형 전기차인데 실내가 꽤 넓다. 딸이랑 이 차를 타고 잘 다닌다"며 "너무 마음에 든다"고 말했다.
그는 "난 너무 좋다"며 "사실 우리 동네 마을버스를 보면서 운전 일을 해보고 싶다는 생각을 해본 적이 있다"고 털어놨다.
이어 "버스 운전직 중에서는 공항버스와 관광버스가 '최고봉'으로 꼽힌다고 하더라. 주 5일 근무에 연봉이 8천만 원 수준이라고 들었다"고 말해 놀라움을 안겼다. 다만 "자격 조건이 있다고 하더라"며 현실적인 부분도 함께 언급했다.
재벌가 며느리에서 이혼 후 싱글맘으로 살아가고 있는 최정윤의 이 같은 발언은, 화려한 이미지와는 다른 소박하고 현실적인 삶의 태도를 엿보게 한다는 반응을 얻고 있다.
한편 최정윤은 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신 윤태준과 결혼해 딸을 두었으나, 2022년 이혼했다.
narusi@sportschosun.com