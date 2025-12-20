샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역시 주장"

기사입력 2025-12-20 20:26


샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역…

샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역…

샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역…

샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 샘 해밍턴의 아들이 농구 대회에서 준우승을 차지했다.

샘 해밍턴은 20일 "Saturday"라면서 이날의 일상을 공유했다.

사진 속에는 외출 준비 중인 샘 해밍턴의 모습이 담겨있다. 샘 해밍턴의 외출 장소는 첫째 아들 윌리엄의 농구 대회 현장이었다.

현재 윌리엄은 농구팀에서 주장으로 활약 중이다. 이날은 팀을 준우승으로 이끌었다. 이에 트로피를 들고 사진을 촬영 중인 윌리엄의 모습이 눈길을 끈다.


샘 해밍턴, 자식 농사 대성공...9세 子 윌리엄, 농구대회 준우승 "역…
최근 유튜브 채널 '윌벤져스'에는 농구 연습 경기에 출전한 윌리엄과 벤틀리의 모습이 담겼다.

당시 농구팀에 합류한 지 4개월차 였던 윌리엄은 코트 위 폭주 기관차로 변신, 질주 본능을 선보이는 것은 물론 자유투로 골까지 넣는 등 놀라운 실력을 뽐내 시선을 집중시켰다.

한편 윌리엄, 벤틀리 형제는 아빠 샘 해밍턴과 함께 지난 2017년부터 2022년까지 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 현재는 유튜브 채널을 통해 일상을 공유하며 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'263만 유튜버' 나름, 아이돌 멤버 '학폭' 폭로…"'프로듀스 101에 나오더라"

2.

바비킴 '기내 난동 논란' 그 후..완전 달라진 일상 "사실 사랑꾼"

3.

이지혜 남편, 가장의 무게에 안간힘..."얼굴 보기 힘들어짐"

4.

'연탄 지게 멘' 뉴진스 다니엘 포착..어도어 복귀 통보 후 션과 봉사

5.

'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 운동ing

연예 많이본뉴스
1.

'263만 유튜버' 나름, 아이돌 멤버 '학폭' 폭로…"'프로듀스 101에 나오더라"

2.

바비킴 '기내 난동 논란' 그 후..완전 달라진 일상 "사실 사랑꾼"

3.

이지혜 남편, 가장의 무게에 안간힘..."얼굴 보기 힘들어짐"

4.

'연탄 지게 멘' 뉴진스 다니엘 포착..어도어 복귀 통보 후 션과 봉사

5.

'49kg' 홍현희 맞나? '뼈말라' 된 이유...10kg 감량 후에도 운동ing

스포츠 많이본뉴스
1.

英 관심 폭발! 양민혁 레알 마드리드 이적설, 포츠머스 '공식 입장' 떴다…"남은 시즌, 여기에 있을 것"

2.

최하위 반란은 우연이었나! 페퍼저축은행, 참담한 8연패.. '6승2패 2위 → 6승10패 6위' → 이제 꼴찌와 불과 3점 차이

3.

'미안하다. 좀 많이' 결국 라커룸에서 공개사과 한 살라, 리버풀 사태는 끝났다. 반등 가능할까

4.

'4득점 실화냐' 오죽했으면 교체 초강수, 외국인 에이스 맞나…"5~6살 어린아이 같아"

5.

[포토] 페퍼저축은행 '속절없이 8연패 늪'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.