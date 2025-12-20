최하위 반란은 우연이었나! 페퍼저축은행, 참담한 8연패.. '6승2패 2…

최하위 반란은 우연이었나! 페퍼저축은행, 참담한 8연패.. '6승2패 2위 → 6승10패 6위' → 이제 꼴찌와 불과 3점 차이
|20일 인천 삼산월드체육관에서 열린 V리그 여자부 흥국생명과 페퍼저축은행의 경기. 흥국생명 레베카가 페퍼저축은행 블로킹을 앞에 두고 스파이크를 날리고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.20/
[스포츠조선 한동훈 기자] 초반 돌풍은 우연이었나. 여자프로배구 페퍼저축은행이 8연패에 빠졌다.
페퍼저축은행은 20일 인천 삼산체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 3라운드 흥국생명과의 경기에서 세트스코어 1대3(22-25, 25-14, 20-25, 21-25) 무릎을 꿇었다.
암울하다. 올해는 다른 것 같았다. 어느새 최하위의 악몽이 실질적인 위협으로 다가왔다. 6위까지 떨어진 페퍼저축은행은 꼴찌 정관장과 승점 차이가 불과 3점으로 줄어들었다.
시즌 초반 분위기는 좋았다. 첫 8경기 6승 2패 선전했다. 2위까지 올라갔다. 창단 후 4년 내내 최하위였던 페퍼저축은행이 드디어 비상하는 듯했다.
2라운드 중반부터 밑천이 드러났다. 페퍼저축은행은 11월 6일 홈경기 GS칼텍스전 3대2 승리가 마지막 승리다. 11월 9일 정관장전 대전 원정서 0대3 셧아웃 패배를 시작으로 내리 8경기를 졌다.
외국인선수 조이가 고군분투했으나 혼자 힘으로는 역부족이었다. 조이는 38점을 몰아쳤다. 후위공격 9점, 블로킹 3점, 서브에이스 3점까지 트리플크라운을 달성했다. 베테랑 공격수 박정아는 V리그 역대 2호 5500점 고지를 밟았지만 팀 패배로 빛이 바랬다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
