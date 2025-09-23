블록체인 전문사 마브렉스, 일본 인기 IP '일곱 개의 대죄' 활용한 N…

|
블록체인 전문회사 마브렉스(MARBLEX)는 일본 출판사 고단샤의 글로벌 인기 IP '일곱 개의 대죄'를 활용한 NFT 프로젝트를 연내 선보일 계획이라고 23일 밝혔다.
고단샤의 '일곱 개의 대죄'는 전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 메가 히트 IP로, 앞서 넷마블이 고단샤와 협력해 제작한 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'는 전세계 7000만 이상의 다운로드를 기록한 바 있으며, 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진'도 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.
마브렉스 관계자는 "글로벌 시장에서 검증된 고단샤의 '일곱 개의 대죄' IP를 활용해 혁신적인 블록체인 콘텐츠를 연내에 선보이고자 한다"며 "이를 통해 마브렉스의 생태계 확장은 물론, 글로벌 웹3 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 마브렉스는 올 하반기에 '다이스 고(실시간 모노폴리 대전)', '프로젝트 X(수집형 RPG)', '크리티카(ARPG)' 등 다양한 장르의 글로벌 웹3 게임을 마브렉스 생태계에 온보딩해 라인업을 강화할 계획이라고 전했다.