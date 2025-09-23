스포츠조선

블록체인 전문사 마브렉스, 일본 인기 IP '일곱 개의 대죄' 활용한 NFT 프로젝트 연내 선보여

기사입력 2025-09-23 11:19


블록체인 전문사 마브렉스, 일본 인기 IP '일곱 개의 대죄' 활용한 N…



블록체인 전문회사 마브렉스(MARBLEX)는 일본 출판사 고단샤의 글로벌 인기 IP '일곱 개의 대죄'를 활용한 NFT 프로젝트를 연내 선보일 계획이라고 23일 밝혔다.

이번 '일곱 개의 대죄' NFT 프로젝트는 마브렉스가 서비스 중인 IP 기반 체험형 서비스 'NFT 어드벤처'의 신규 콘텐츠로 기획됐다. 마브렉스는 글로벌 인기 IP와 블록체인 기술을 결합해 새로운 형태의 콘텐츠를 제작, 이용자들에게 새로운 경험을 제공할 계획이며 구체적인 내용은 추후 마브렉스 공식 커뮤니티를 통해 안내할 예정이라고 전했다.

고단샤의 '일곱 개의 대죄'는 전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 메가 히트 IP로, 앞서 넷마블이 고단샤와 협력해 제작한 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: 그랜드 크로스'는 전세계 7000만 이상의 다운로드를 기록한 바 있으며, 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진'도 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.

마브렉스 관계자는 "글로벌 시장에서 검증된 고단샤의 '일곱 개의 대죄' IP를 활용해 혁신적인 블록체인 콘텐츠를 연내에 선보이고자 한다"며 "이를 통해 마브렉스의 생태계 확장은 물론, 글로벌 웹3 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 마브렉스는 올 하반기에 '다이스 고(실시간 모노폴리 대전)', '프로젝트 X(수집형 RPG)', '크리티카(ARPG)' 등 다양한 장르의 글로벌 웹3 게임을 마브렉스 생태계에 온보딩해 라인업을 강화할 계획이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

연예 많이본뉴스
1.

전현무, '목동 극성맘' 母 원망 "엄마 아니었으면 서울대 갔을 것" ('사당귀')

2.

곽튜브, 초호화 결혼식 준비…전세계 하객 초대 "항공권·호텔 전부 예약"

3.

홍진경, 학대 피해 고백 "가까운 사람에 신체·언어 폭력 당해, 트라우마 남았다"

4.

이선빈, ♥이광수와 8년 연애중인데.."6개월만 헤어져" 노이즈 마케팅에 당황(직장인들2)

5.

율희, 최민환과 이혼 2년 만에 재혼 가능성 활짝..."연애 열심히 할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2025년 발롱도르 수상자는 뎀벨레!" 프랑스 기자 사전유출 의혹, 사실이면 이강인팀 4년만에 경사

2.

상대팀 예상으로 본 한화의 선발 순서. SSG 와이스→두산 류현진→LG 폰세, 문동주. 24일 비 예보가 변수[인천 포커스]

3.

MLS 공식! 손흥민 홈 데뷔골 '집중 조명'→'해트트릭' 부앙가와 미친 호흡 주목…"경기장서 손흥민 찾는게 쉽다"

4.

英 최고 매체 100% 인정, 10년 헌신 손흥민 진짜 그리워 죽겠네...“SON 해트트릭하는데, 토트넘은 뭐했나”

5.

'보이지 않는' 김혜성, 7경기 연속 결장은 곧 가을야구서 안쓰겠다는 것...로버츠 신임 잃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.