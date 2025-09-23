핵앤슬래시 로그라이크 게임 '미니언100', '라인프렌즈' 인기 캐릭터 …

|
컴투스는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 '미니언100'에서 IPX(구 라인프렌즈)의 글로벌 인기 캐릭터 '라인프렌즈(LINE FRIENDS)'가 다양하게 등장하는 업데이트를 실시했다고 밝혔다.
오는 10월 27일까지 기존 '페어리의 동굴'은 이벤트 던전인 '라인프렌즈의 포탈'로 변경된다. 이 던전에서는 호탕한 허당맨 보스(BOSS) 캐릭터가 다양한 모습으로 변신해 등장하며, 하루 최대 10회 난도 별 특별 미션을 수행하고 이벤트 재화를 획득할 수 있다. 이외에 소환사 외형을 색다른 디자인으로 변경할 수 있는 스킨 시스템이 함께 업데이트 됐다.
업데이트를 기념해 여러 보상을 획득할 수 있는 이벤트도 진행된다. 오는 10월 6일까지 2주간 매일 접속만 해도 마력의 정수, 날개 등의 아이템을 받을 수 있는 특별 출석 이벤트가 진행된다. 같은 기간 동안 격일로 5회 접속 시, 돌림판 이벤트에 사용 가능한 '브라운 동전'을 최대 20개까지 보너스로 획득할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com