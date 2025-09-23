스포츠조선

핵앤슬래시 로그라이크 게임 '미니언100', '라인프렌즈' 인기 캐릭터 등장

기사입력 2025-09-23 17:35


컴투스는 핵앤슬래시 로그라이크 게임 '미니언100'에서 IPX(구 라인프렌즈)의 글로벌 인기 캐릭터 '라인프렌즈(LINE FRIENDS)'가 다양하게 등장하는 업데이트를 실시했다고 밝혔다.

이번 업데이트로 라인프렌즈의 인기 캐릭터인 '브라운(BROWN)'과 '코니(CONY)'가 LE 등급 소환사로 등장한다. 브라운 전용 미니언 '에드워드(EDWARD)'와 전용 무기 '마법 나뭇가지', 코니 전용 미니언 '샐리(SALLY)'와 전용 무기 '삼색 아이스크림'도 각각 추가됐다.

오는 10월 27일까지 기존 '페어리의 동굴'은 이벤트 던전인 '라인프렌즈의 포탈'로 변경된다. 이 던전에서는 호탕한 허당맨 보스(BOSS) 캐릭터가 다양한 모습으로 변신해 등장하며, 하루 최대 10회 난도 별 특별 미션을 수행하고 이벤트 재화를 획득할 수 있다. 이외에 소환사 외형을 색다른 디자인으로 변경할 수 있는 스킨 시스템이 함께 업데이트 됐다.

업데이트를 기념해 여러 보상을 획득할 수 있는 이벤트도 진행된다. 오는 10월 6일까지 2주간 매일 접속만 해도 마력의 정수, 날개 등의 아이템을 받을 수 있는 특별 출석 이벤트가 진행된다. 같은 기간 동안 격일로 5회 접속 시, 돌림판 이벤트에 사용 가능한 '브라운 동전'을 최대 20개까지 보너스로 획득할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



