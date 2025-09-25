'마비노기 모바일', 첫번째 시즌 '빛의 신화! 팔라딘' 업데이트

|
넥슨은 25일 자회사 데브캣이 개발한 신작 MMORPG '마비노기 모바일'의 첫번째 시즌을 알리는 '빛의 신화! 팔라딘'을 업데이트 한다.
이와 함께 신규 변신 시스템 '팔라딘'이 도입된다. 메인 퀘스트를 완료하면 이용 가능한 '팔라딘' 변신은 사용 시 체력, 공격력, 방어력이 상승하는 '강화 변신' 시스템으로, 전투 중 게이지를 채워 발동할 수 있다. 또 캐릭터의 최고 레벨도 기존 65에서 85로 확장된다.
넥슨은 첫 시즌 업데이트를 기념해 신규 이용자의 성장을 위한 '에린 버닝 챌린지'를 통해 25레벨부터 55레벨까지 단계별 보상을 제공하며, 60레벨 이상 이용자는 '에린 버닝 챌린지 MAX'를 통해 85레벨까지 미션을 달성할 때마다 '★6 전설 방어구 룬 선택 상자', '인챈트 스크롤 랜덤 상자(무기)', '푸른 달의 인장 랜덤 상자(방어구)' 등 높은 가치의 보상을 지급한다.
이밖에 게임을 플레이 하며 얻는 이상한 발바닥 스탬프로 다양한 아이템을 교환하는 '모여라! 발바닥 스탬프! 이벤트'와 누적 출석 14일을 달성하면 '환생석'을 얻을 수 있는 '14일간의 출석 이벤트!'는 오는 10월 16일까지 진행된다.