'리니지 리마스터', 27주년을 맞는 신규 업데이트 '다시 시작되는 전장…

엔씨소프트는 온라인 MMORPG '리니지 리마스터(이하 리니지)'의 27주년을 맞은 신규 업데이트 '다시 시작되는 전장의 시대, 선포'의 일정을 공개하고 사전예약을 시작했다. 이번 업데이트를 통해 더 많은 이용자들이 월드 공성전을 즐길 수 있도록 주요 콘텐츠와 보상 시스템을 개선할 예정이라고 전했다.
27주년 기념 미니 게임도 선보인다. 디펜스 형식의 미니 공성전 '시즈 스쿼드(SIEGE SQUAD)'는 랭킹에 따라 각종 보상을 획득한다. 가장 높은 랭킹을 달성한 이용자에게는 '집행급 무기 상자(전설급 무기 선택 상자)'를 지급한다. 특화서버(데몬, 야히) 이용자가 가장 높은 랭킹을 달성했을 경우 '드래곤 무기 선택상자'를 받을 수 있다.
엔씨소프트는 지난 24일 유튜브 방송 '스포일러 TALK 선포'를 통해 월드 공성 대격변, 변신 시스템 리뉴얼, 클래스 리밸런싱, 초보존 리뉴얼, 라이브 케어 등 신규 업데이트 주요 내용과 함께 각종 이벤트 및 혜택을 공개했다.
