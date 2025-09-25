'리니지 리마스터', 27주년을 맞는 신규 업데이트 '다시 시작되는 전장의 시대' 사전예약 시작

기사입력 2025-09-25 14:32


'리니지 리마스터', 27주년을 맞는 신규 업데이트 '다시 시작되는 전장…



엔씨소프트는 온라인 MMORPG '리니지 리마스터(이하 리니지)'의 27주년을 맞은 신규 업데이트 '다시 시작되는 전장의 시대, 선포'의 일정을 공개하고 사전예약을 시작했다. 이번 업데이트를 통해 더 많은 이용자들이 월드 공성전을 즐길 수 있도록 주요 콘텐츠와 보상 시스템을 개선할 예정이라고 전했다.

사전예약에 참여한 이용자는 전설 스킬을 획득할 수 있는 '27주년 신비한 큐브', 공성전 전용 효과 등 다양한 능력을 제공하는 '황금 면류관', 영구 소장이 가능한 '27주년 견갑' 등의 아이템을 받는다.

27주년 기념 미니 게임도 선보인다. 디펜스 형식의 미니 공성전 '시즈 스쿼드(SIEGE SQUAD)'는 랭킹에 따라 각종 보상을 획득한다. 가장 높은 랭킹을 달성한 이용자에게는 '집행급 무기 상자(전설급 무기 선택 상자)'를 지급한다. 특화서버(데몬, 야히) 이용자가 가장 높은 랭킹을 달성했을 경우 '드래곤 무기 선택상자'를 받을 수 있다.

엔씨소프트는 지난 24일 유튜브 방송 '스포일러 TALK 선포'를 통해 월드 공성 대격변, 변신 시스템 리뉴얼, 클래스 리밸런싱, 초보존 리뉴얼, 라이브 케어 등 신규 업데이트 주요 내용과 함께 각종 이벤트 및 혜택을 공개했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

4.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

5.

가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" ('생로병사의 비밀')

연예 많이본뉴스
1.

'추신수♥' 하원미, 아들에 19금 고백 "난 혼전순결 NO, 집 엄해도 할거 다해"

2.

'52세' 송은이 "술 취해 男과 키스"...김숙 폭로 "男 아닌 아스팔트였다"('비보티비')

3.

[공식]전유성 측 "폐기흉으로 재입원, 산소호흡기에 유지…정식 유언은 NO"

4.

슈 쌍둥이 딸, 이렇게 잘 컸어? 당장 데뷔해도 될 'AI 미모'

5.

가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" ('생로병사의 비밀')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국 선택한 박준현은 7억인데... ML 진출 문서준 21억원에 토론토와 계약

2.

공식 발표! '韓16호' 프리미어리거 임박? 제2의 옌스?→지민규, 울버햄튼과 프로계약 체결…황희찬과 1군 무대 누빌까

3.

LG가 가장 꺼려했던 시나리오.. 대전서 한 판도 못 이겼는데 → 한화가 원하는대로 판 깔렸다

4.

사실상 재계약 포기 행보, KIA 차기 1루수 이 선수 밀어주나…"올해 실수 용납 안 돼, 1루수 더 좋아"

5.

"우리 손흥민 득점왕 도와주자" 콘테의 특급 명령..."쏘니 득점왕 만들어줄게" 모우라의 간절한 외침

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.