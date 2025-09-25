넷마블의 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진', 내년 1월 28일 글로벌 출…

|
넷마블은 25일 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 개막한 '도쿄게임쇼 2025'(TGS 2025)에서 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진' 제작발표회를 열고, 오는 2026년 1월 28일 글로벌 출시를 확정했다고 밝혔다.
넷마블은 이날 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 내년 1월 28일 글로벌 출시하고, 이에 앞서 10월 30일부터 일주일간 비공개 시범 테스트(CBT)를 진행한다고 밝혔다. CBT는 PS5(플레이스테이션5)와 PC에서만 열리며, 참가자는 메인 스토리 초반과 오픈월드 지역 일부, 전투 시스템 등을 미리 경험할 수 있다.
넷마블 일본법인 야마시타 히로카즈 본부장은 "오픈월드에서는 원작 '일곱 개의 대죄'의 무대인 브리타니아 세계를 자유롭게 여행할 수 있어 팬들에게 특별한 경험이 될 것"이라며 "친구와 함께 보스를 공략하거나 미니게임을 즐기는 등 멀티플레이 요소도 마련돼 있다"고 말했다.
현장에서는 원작자 스즈키 나카바의 영상 메시지도 공개됐다. 스즈키 작가는 "만화 속 캐릭터와 오리지널 캐릭터를 직접 조작할 수 있는 것은 큰 즐거움"이라며, "자신이 좋아하는 캐릭터 조합으로 플레이하는 색다른 재미도 느낄 수 있을 것"이라고 전했다. 성우들이 직접 인게임 시연을 선보이며 주요 콘텐츠를 소개하는 시간도 이어졌다.
넷마블은 게임 브랜드 사이트에서 사전 등록을 진행중이다. 참가자에게는 '창공의 돌풍 쌍검(무기)', '무기 성장 재료', '10만 골드'를 증정하며, 구글플레이와 애플 앱스토어에서 별도의 사전등록을 완료하면, 캐릭터 '티오레', 뽑기권 10장, 영웅 성장 재료, 회복 요리 등을 추가로 증정할 예정이다.
