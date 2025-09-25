크래프톤, 인도 무루간 정보방송부 장관과 만나 향후 정책적 협력과 사업 확대 방안 모색

기사입력 2025-09-25 19:09


크래프톤은 지난 24일 무루간(Dr. L Murugan) 인도 정보방송부 장관이 크래프톤 서울 본사를 방문해 환담을 진행했다고 밝혔다.

인도 중앙정부 장관급 인사가 크래프톤을 방문한 것은 이번이 처음으로, 인도가 크래프톤의 핵심 전략 시장임을 재확인하고, 향후 정책적 협력과 사업적 시너지 확대 방안을 모색하는 자리로 마련됐다고 회사측은 전했다.

무루간 장관은 법조인 출신으로 인도 사회·정치 전반에서 영향력을 넓혀왔으며, 현재 인도 정보방송부와 의회업무부 장관을 겸임하며 정책과 미디어 전략을 주도하고 있다. 무루간 장관은 '배틀그라운드 모바일 인도'(이하 BGMI)와 투자 등을 통해 현지 게임 산업 발전에 기여한 크래프톤의 업적에 주목하며, 향후 게임 산업 발전 및 협력 강화를 위해 이번 방문을 추진했다고 전했다.

이날 환담에는 김창한 크래프톤 대표이사, 손현일 인도법인 대표를 비롯한 주요 임원이 참석했다. 참석자들은 크래프톤의 인도 게임 시장 성공 사례와 성장성, 스타트업 투자 현황, 인도 정부의 최근 게임 산업 정책 방향 등 다양한 의제에 대해 심도 깊은 논의를 진행했다고 크래프톤은 전했다. 무루간 장관은 특히 크래프톤의 인도 게임 산업 기여와 스타트업 생태계 투자에 감사를 표하며, 앞으로 양국 간 교육 및 기술 교류, 미디어·엔터테인먼트 산업 협력 가능성에 대한 기대를 밝혔다.

김창한 크래프톤 대표는 "인도의 정보방송부 장관과 게임 산업 발전 및 협력 방향을 직접 논의할 수 있어 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로 교육 교류, 현지 게임 개발 및 투자를 지속해 인도 게임 생태계 발전에 기여하고, 이용자들에게 더 나은 게임 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 크래프톤은 인도 스타트업 생태계에 누적 2억 달러(약 2800억 원)이상을 투자했으며, 최근 인도의 대표 기업들과 파트너십을 확대하며 'BGMI'를 중심으로 브랜드 생태계를 확장하고 있다고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

