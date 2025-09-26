故 전유성, 최양락과 마지막 함께 했다..“죽기 전 가장 보고픈 사람”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 개그맨 최양락이 고(故) 전유성과 마지막 순간을 함께한 사연을 전했다.
두 사람의 인연은 개그계 초창기 시절로 거슬러 올라간다. 선배 전유성은 신인 최양락을 적극적으로 챙기며 방송 출연 기회를 연결해주었고, 무대와 삶에서의 태도까지 가르쳐준 멘토였다. 최양락은 "제가 방송에서 자리를 잡을 수 있었던 건 전유성 선배의 믿음 덕분이었다"고 고백했다. TV프로그램은 물론 영화와 CF에도 여러편 함께 했다.
전유성은 폐기흉 증세가 악화되며 지난 25일 오후 9시 5분 세상을 떠났다. 코로나19 후유증과 폐 절제 수술 후 상태가 악화돼 입원 치료를 이어왔지만, 끝내 회복하지 못했다. 생전 연명치료를 원치 않는 뜻을 밝혔으며, 장례 절차에 대해서도 직접 의견을 남긴 것으로 알려졌다.
또한 국내 최초 코미디 전용극장인 경북 청도의 '철가방극장'을 설립해 4,400회가 넘는 공연을 올렸고, 무명 개그맨과 지망생들을 사비로 지원하며 후배 양성에도 앞장섰다. 최양락, 이윤석, 김신영, 황현희, 김민경 등이 그의 도움을 받은 후배들이다.
'개그맨'이라는 용어를 처음 사용한 인물이자 다수의 저서를 남긴 전유성은 『남의 문화유산 답사기』, 『전유성의 구라 삼국지』 등 집필 활동으로도 사랑받았다.
최양락은 "대학 1학년 때 데뷔하자마자 형님을 찾아뵌 후 45년 동안 인연을 이어왔다. 형님이 없었다면 지금의 나는 없었을 것"이라며 깊은 존경을 표했다.
전유성의 장례는 희극인장으로 치러지며, 서울아산병원에 빈소가 마련됐다. 고인의 뜻에 따라 KBS 일대에서 노제가 진행될 예정이다.
